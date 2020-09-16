Об этом "НГ" сообщила руководитель управления образования акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА, комментируя инцидент в мини-центре при Тимофеевской СШ.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Она также уточнила, что диагноз "сальмонелла энтеритидис" по проведенным лабораторным исследованиям был подтвержден у девяти пациентов: пятерых детей и четырех взрослых. Ранее сообщали, что произошло пищевое отравление семерых детей и четырех взрослых.

- Мы взяли под контроль столовые во всех мини-центрах и пришкольных интернатах области после случившегося в Аулиекольском района, - отметила Байменова. - В данный момент состояние пострадавших стабильно, но они по-прежнему находятся в больнице.

Согласно постановлению главного санитарного врача области горячее питание запрещено во всех школах. Но руководитель управления образования пояснила, что этот запрет не распространяется на пришкольные интернаты и мини-центры с полным днем обучения.

Сейчас в Костанайской области работают 22 пришкольных интерната, в 11-ти из них организовано горячее питание. Также в регионе 102 мини-центра, в 64-х есть горячее питание.



Как сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области, проводить проверки столовых в мини-центрах и пришкольных интернатах санитарные врачи не планируют.

- Данный вопрос пока не рассматривался, - ответил на вопрос "НГ" и. о. руководителя ДККБТУ Владимир НЕЧИТАЙЛО. - В соответствии с Указом президента центральные государственные и местные исполнительные органы с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года не могут проводить проверки, профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. То есть, сейчас действует мораторий на проверки предпринимателей, все это нужно юридически заверять.

По ситуации с мини-центром при Тимофеевской СШ Нечитайло пояснил: ведутся лабораторные исследования, больные находятся в Аулиекольской районной больнице, их состояние стабильно, носитель инфекции пока не установлен.



