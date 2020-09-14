По факту отравления 11 человек, проживающих в селе Тимофеевка Аулиекольского района, полицией ДП Костанайской области начато досудебное расследование по статье 304 УК РК " Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

"Факт имел место 11 сентября 2020 года. В Тимофеевской средней школе произошло пищевое отравление 7 детей и 4 взрослых", - говорится в сообщении.

Ранее портал Tengrinews.kz сообщил, чо воспитанникам и работникам миницентра при Тимофеевской школе потребовалась медицинская помощь из-за пищевого отравления.

"11 сентября в Аулиекольском районе за медицинской помощью обратились 11 человек, проживающих в селе Тимофеевка. Предварительный диагноз у всех пациентов – "острый гастроэнтероколит". Из 11 пациентов: семеро детей и четверо взрослых - работники и воспитанники миницентра при Тимофеевской средней школе", - сообщил официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Ержан Байтанаев.

На место выехали специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Они провели опрос заболевших и их родителей, обследовали пищеблок. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что предполагаемый путь передачи - пищевой.

"В указанной школе специалисты обследовали столовую, с забором на лабораторные исследования продуктов питания, воды, взятием смывов", - пояснил Байтанаев.

По его словам, в селе Тимофеевка обучение детей проводится офлайн, так как школа малокомплектная. В миницентре питались 14 детей, из которых заболели семь, остальные дети жалоб на состояние здоровья не предъявляют.

"В настоящее время состояние больных стабильное, средней степени тяжести, с положительной динамикой. По проведенным лабораторным исследованиям у девяти пациентов подтвержден диагноз "сальмонелла энтеритидис", - добавил он.

После ЧП столовая школы была закрыта.