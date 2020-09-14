Расследование по факту отравления 11 человек в сельской школе проводит полиция в Костанайской области
По факту отравления 11 человек, проживающих в селе Тимофеевка Аулиекольского района, полицией ДП Костанайской области начато досудебное расследование по статье 304 УК РК " Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".Об этом сегодня сообщила пресс-служба ДП.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
"Факт имел место 11 сентября 2020 года. В Тимофеевской средней школе произошло пищевое отравление 7 детей и 4 взрослых", - говорится в сообщении.
Ранее портал Tengrinews.kz сообщил, чо воспитанникам и работникам миницентра при Тимофеевской школе потребовалась медицинская помощь из-за пищевого отравления.
"11 сентября в Аулиекольском районе за медицинской помощью обратились 11 человек, проживающих в селе Тимофеевка. Предварительный диагноз у всех пациентов – "острый гастроэнтероколит". Из 11 пациентов: семеро детей и четверо взрослых - работники и воспитанники миницентра при Тимофеевской средней школе", - сообщил официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Ержан Байтанаев.
На место выехали специалисты Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области. Они провели опрос заболевших и их родителей, обследовали пищеблок. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что предполагаемый путь передачи - пищевой.
"В указанной школе специалисты обследовали столовую, с забором на лабораторные исследования продуктов питания, воды, взятием смывов", - пояснил Байтанаев.
По его словам, в селе Тимофеевка обучение детей проводится офлайн, так как школа малокомплектная. В миницентре питались 14 детей, из которых заболели семь, остальные дети жалоб на состояние здоровья не предъявляют.
"В настоящее время состояние больных стабильное, средней степени тяжести, с положительной динамикой. По проведенным лабораторным исследованиям у девяти пациентов подтвержден диагноз "сальмонелла энтеритидис", - добавил он.
После ЧП столовая школы была закрыта.
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