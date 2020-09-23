Двенадцатого сентября в английской Премьер-лиге стартует новый сезон, напоминает портал «Онлайн Букмекеры». У местных клубов остается все меньше времени на подготовку, а ведь помимо трансферной кампании необходимо решать и не менее важную задачу с возвращением болельщиков на стадионы. Основными претендентами на титул, как и два последних года, остаются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», однако целый ряд клубов постарается вмешаться в дуэль команд Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы. Каковы шансы претендентов?

Аргументы «Ливерпуля»

«Красные» сняли проклятие и вновь стали чемпионами Англии, а за год до этого выиграли Лигу чемпионов. Миссия Юргена Клоппа оказалась успешной, но для того, чтобы побеждать в АПЛ чаще, чем раз в тридцать лет, необходимо усиливать состав — особенно на фоне активных конкурентов.

«Ливерпуль» вновь поведут вперед Салах, Мане и Фирмино

Отсутствие «свежей крови» второй сезон подряд — риск для подопечных немецкого специалиста, набравших 196 очков за последние два сезона. Левый защитник Костас Цимикас — единственный на данный момент новичок команды. Финансовые последствия пандемии коронавируса заблокировали переезд на «Энфилд» Тимо Вернера. Так и не осуществились другие трансферные задумки Клоппа.

Тем не менее, в преддверии сезона у Клоппа было больше времени на подготовку своей команды, поскольку три его основных соперника за титул участвовали в европейских баталиях в августе.

Жажда реванша «Манчестер Сити»

«Сити» так и не удалось ангажировать Лионеля Месси, но в запасе у команды оказались и другие козыри в борьбе за титул. «Горожане» после неудачного сезона испытывают жуткое разочарование и полны решимости взять реванш. Несмотря на то, что они забили на 17 голов больше, чем «Ливерпуль», свергнутые чемпионы отстали от «красных» в турнирной таблице на 18 очков. В отличие от «красных», «горожане» активно рекрутируют новичков: за 40 миллионов фунтов на «Этихад» уже перебрался Натан Аке из «Борнмута», который может сыграть на позиции левого или центрального защитника.

Помимо этого, «Сити» вовсю ведет переговоры с «Наполи» по поводу перехода Калиду. Игрок сборной Испании Ферран Торрес был куплен для того, чтобы заменить Лероя Сане, в то время как уход Давида Сильвы открывает возможность стать звездой основы для 20-летнего Фила Фодена, который смог продемонстрировать класс на заключительном отрезке прошлого сезона.

Дополнительной мотивацией станут амбиции Хосепа Гвардиолы, отрабатывающего последний год по контракту с «Сити». Каталонца нещадно критикуют за то, что он так и не смог провести команду дальше ¼ Лиги чемпионов. Если что-то и доказывать (прежде всего, самому себе), то именно сейчас. Другое дело, что битва за Лигу чемпионов может осложнить задачу по возвращению золотых медалей АПЛ.

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«Дорос» ли до титула «Манчестер Юнайтед»?

«Юнайтед» поднялся на третье место во второй половине прошлого сезона после беспроигрышной серии из 14 поединков в Премьер-лиге. Катализатором преображения стало подписание в январе Бруну Фернандеша, с этим трансфером попали в самую точку. Футболист сразу же стал лидером команды, а впереди чудесным образом засияло атакующее трио Рэшфорд — Марсьяль — Гринвуд.

«Красные дьяволы» мечтают о возвращении титула на «Олд Траффорд»

Усиление полузащиты, произошедшее благодаря подписанию Донни ван де Бека, вселяют надежду на то, что «Юнайтед» сможет побороться с конкурентами за титул. Но то, как подопечные Оле Гуннара Сульшера завершили сезон в середине августа и их физическое истощение после полуфинального поражения от «Севильи» в Лиге Европы, вызывает определенные сомнения о перспективах команды. К тому же, провалилась амбициозная попытка подписать Джейдона Санчо из «Боруссии», на которого Сульшер явно рассчитывал.

«Челси» готов дать бой любому

«Синие» потратили более 200 миллионов фунтов на Вернера, Хаверца, Зиеша и Чиллуэла, да еще и ветерана Тиаго Силву взяли. На подходе вратарь «Ренна» Эдуар Менди, который должен усадить на скамейку запасных Кепу (не престарелому же Кабальеро это делать). В минувшем сезоне «Челси» достиг главной цели, обеспечив себе место в Лиге чемпионов. Но не покидало ощущение, что лондонцам было подвластно большее.