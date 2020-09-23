По словам Григория БАБАЯНА, никаких планов об изменении состава клуба на следующий год еще нет, и разговоры о том, что "Тобол" готовится расстаться с Джабой Канкавой и Никой Квеквескири, не соответствуют действительности. Информацию об этом опубликовала пресс-служба футбольного клуба на своем сайте после прошедшего матча с "Окжетпесом".

Фото ФК "Тобол"

- В Интернете появилась информация, что «Тобол» планирует завершить трудовые отношения с Канкавой и Квеквескири. Можете ли вы опровергнуть эту новость и повлияла ли она каким-то образом на сегодняшний матч?

- Я видел эту публикацию. Сразу переговорил с ребятами, объяснил, что эта информация не соответствует действительности. По поводу следующего года еще никаких разговоров с руководством клуба не было. Важно было, чтобы ребята сконцентрировались на своей игре и не отвлекались на такие ненужные темы.

По словам Бабаяна, несмотря на то, что "Окжетпес" находится в нижней части турнирной таблицы, игра с ними была сложной.

- Мы знали, что это очень организованная команда, которая очень глубоко опускается в обороне – такие команды сложно вскрывать. Важно было иметь терпение и использовать свои моменты. Знали силу «Окжетпеса» и при стандартных ситуациях, сегодня мы со стандартами справились, - прокомментировал он. - У нас были еще моменты, штанга… Еще два-три момента, которые можно было реализовывать. В целом в таком матче важно было побеждать. Я думаю, что мы победили абсолютно заслуженно.

Напомним, в десятом туре премьер-лиги костанайский "Тобол" встретился с кокшетауским "Окжетпесом". Игра прошла вчера, 22 сентября, в Талгаре и завершилась победой костанайцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник "Тобола" Жереми Манзорро, отличившийся на 65-й минуте.