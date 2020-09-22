"Тобол" намерен расстаться с несколькими футболистами по окончании сезона. Об этом сообщил портал Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал журналиста Айдына КОЖАХМЕТА.

Фото: ФК "Тобол"

По его информации, костанайский клуб уже подготовил список лишних игроков. В него вошли грузинские полузащитники Джаба Канкава и Ника Квеквескири. На их место руководство "Тобола" хочет пригласить исполнителей моложе и быстрее.

Ранее стало известно, что на чистку состава решилась и "Астана" после неудачного выступления в еврокубках. Сообщалось, что столичный клуб подготовил список из 10-12 футболистов, с которыми будет прекращено сотрудничество по завершении сезона.

"Известно, что в обширном списке есть фамилии и некоторых лидеров, старожилов, таких как Евгений Постников, Юрий Логвиненко и Ненад Эрич", - отметил Кожахмет.

"Тобол" с 13 очками после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице. "Астана" (15) идет второй, отставая от лидирующего "Кайрата" на девять баллов.

Сегодня, 22 сентября, в рамках 10-го тура КПЛ пройдет матч между "Тоболом" и "Окжетпесом". Команда Андрея Карповича занимает предпоследнее 10-е место, лишь на один балл опережая "Каспий" из Актау.

В прошлом туре "Тобол" неожиданно крупно проиграл "Ордабасы" со счетом 0:4. "Окжетпес" же разошелся боевой ничьей с прямым конкурентом за сохранение прописки в КПЛ "Каспием" - 2:2.



Матч между "Тоболом" и "Каспием" пройдет на базе национальных сборных Казахстана в Талгаре. Начало игры в 15:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.