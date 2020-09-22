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"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ
22 сентября 2020, 19:26 | Государство
Костанайский "Тобол" одержал победу над кокшетауским "Окжетпесом" в десятом туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча состоялась в Талгаре и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник "Тобола" Жереми Манзорро, отличившийся на 65-й минуте.
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Астану" (15). Но у костанайцев сыграно уже 9 игр, а у столичной команды только 8. В активе "Окжетпеса" остались пять баллов и предпоследняя строчка.
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