Чтобы прокормить скот зимой, погорельцам пришлось сдать корову, потратить пособия и пенсию. Причиной пожара мог стать поджог, полиция проводит расследование.

Подсобное хозяйство в поселке Диевка Аулиекольского района, принадлежащее Дыльдабеку Абуталипову и его супруге Жанат, загорелось 13 сентября, примерно в 17:30.

Подсобное хозяйство семьи Абуталиповых до пожара

- Взрослые были на работе, дома были только я и дети, - рассказала "НГ" Жанат АБУТАЛИПОВА. - Вышла со двора на улицу, увидела дым возле сеновала, вызвала пожарных. Пожар начался с верхней части сеновала где-то в 17.35, а в 17.45 уже горело. Начали тушить своими силами. Вскоре приехали пожарные. В тот момент поднялся сильный ветер, огонь перешел на сарай, а с него - уже на другой сеновал. Пожар потушили слишком поздно, огонь перекинулся из сеновала в другой сарай. Сгорели три сарая, в общей сложности - 3 000 тюков сена. Чтобы восстановить все, у нас нет средств.

Сотрудник пресс-службы ДЧС Костанайской области Инабат НАГАШЫБАЙ сообщила "НГ", что пожарные прибыли на место примерно в 18 часов, локализовали пожар в 19:23, ликвидировали в 20:57. Общая площадь возгорания - 150 кв. м. При ликвидации пожара были задействованы спецсредства ГУ «СпиАСР» и КГУ «Аманкарагайское лесничество», всего огонь тушили 2 единицы техники и 3 сотрудника.





Как сообщила пресс-секретарь ДП Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ, проводится досудебное расследование по ст. 202 ч. 2 п. 1 УК РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

В семье Абуталиповых 6 детей, в том числе четверо несовершеннолетних.

Жанат Абуталипова просит всех, у кого есть возможность поддержать ее семью, перевести деньги на номер 87776372401, привязанный к "Kaspi Gold", на имя Жаныл Галымовны Абуталиповой.

Все, что осталось от сеновала

Фото Жанат АБУТАЛИПОВОЙ