На что родителям школьников в новом учебном году нужно обратить внимание?

Ситуация, которая сложилась в 2020-м году, заставила нас взглянуть на образование под другим углом. Если раньше это было доступно, естественно, буднично, и дети мечтали о каникулах и выходных, то сейчас поход в школу уже воспринимается как настоящий праздник. Культура онлайн-образования в школьном возрасте, увы, находится пока на этапе своего формирования. Детям, которые не привыкли работать с репетитором по Скайпу, стало сложно воспринимать информацию от учителя дистанционно. У некоторых школьников успеваемость значительно ухудшилась. Но ошибкой родителей стало ожидание лучших времен. И вот тут скрывался самый главный подвох.

Мир полностью меняется. На первый план выходит интернет, удаленная работа, онлайн-обучение. Глупо ностальгировать за прошлым. Нужно принимать нынешние обстоятельства и подстраиваться под перемены. Да, вирус мирового масштаба полностью изменил наше понятие об обучении, и у родителей появилось много вопросов: «Как учиться удаленно, чтобы не снижалась успеваемость?», «Как распределять дома время на учебу, отдых и хобби?», «Как родителям, в условиях удаленной работы, успевать участвовать в удаленной школьной жизни малыша?». На эти и другие вопросы мы ответим в этой статье.

Берем курс на осознанность

Некоторые родители до сих пор считают, что в мире не случилось ничего особенного. Что вирус такой же обычный, как и простое ОРВИ, что маски надевать не обязательно, а антисептик иметь при себе незачем. Дети берут пример и также легко относятся ко всему. Домой приходят одноклассники, все дружно общаются и воспринимают пандемию как большие каникулы. Здесь и кроется самая главная опасность: опасность серьезно отстать от учебы, перенести заболевание, позабыть весь тот багаж английского или математики, который был накоплен годами ранее.

Начинать знакомство с культурой онлайн-образования необходимо правильно. Воспринимая все это не всерьез, вы преуменьшаете важность знаний в жизни ребенка или подростка. В условиях сложившейся ситуации будет правильным действовать по такому алгоритму:

1. Независимо от того, сколько лет вашему ребенку, и в какой он ходит класс, объясните на доступном языке: «Что такое коронавирус?».

Расскажите о том, как важно соблюдать правила гигиены. Продемонстрируйте на своем примере, как важно носить маску и использовать антисептик. Объясните, что пандемия только увеличивается в масштабах, и пока что учиться в домашних условиях - это единственный выход. Так у ребенка сформируется понимание ситуации. И он больше не будет думать, что школьная программа и ЕНТ подождут. Школьник поймет, что если он не возьмет ответственность в свои руки, то есть шанс «проворонить» свое высшее образование и свои возможности.

2. Расскажите, что домашняя работа - это важно.

Дети в условиях карантина стали забывать выполнять домашние задания. Не удивительно! Ведь приходится сидеть за компьютером утром (слушая школьные уроки онлайн), потом необходимо переключаться на домашнюю работу и продолжать сидеть за компьютером… Многие просто сдаются. Задача родителей объяснить, что самостоятельная обработка полученного материала также важна, как и присутствие на лекциях. Ведь если не закреплять информацию выполнением домашней работы, то никаких результатов не будет. Да, это сложно, но нужно приспосабливаться.

3. Репетиторы по математике - это не страшно.

Неважно, с каким предметом возникла проблема: математика забарахлила, английский или география. Важно то, насколько быстро семья сориентировалась и начала работать над упущениями. Задача родителей, которые заметили первые тройки - найти опытного частного учителя для занятий онлайн. А иначе можно все упустить.

После того, как вы реально обсудили сложившиеся условия, описали ребенку перспективы, показали важность онлайн-образования, вам будет легче найти общий язык. Скорее всего, вам не придется постоянно пинать ребенка, заставляя его учиться. Оценив сложность ситуации, ему не останется другого выбора кроме как принять ситуацию и начать учиться.

Правильный график как основа физического и психоэмоционального состояния школьника

Пока вы набираете в поисковике запрос: «Где найти хорошего репетитора», - ваш малыш может находиться в состоянии депрессии. Ведь в ситуации с дистанционным обучением во время пандемии оказалось 2 лагеря детей:

1) те, кто совершенно не хочет учиться;

2) те, кто слишком ответственно относится к каждому слову учителя и с дрожью думает о предстоящем ЕНТ.

Задача родителей на этом этапе проконтролировать, как ребенок соблюдает всем известный баланс «work/life». Просто понаблюдайте в течение дня за школьником. Обратите внимание: кушает ли, делает зарядку в перерывах между сидением за компьютером, общается ли с друзьями. Не забывайте о том, что график занятий должен быть четко слажен. Допустим, если по вечерам в среду ребенку предстоит урок с репетитором, то проконтролируйте, чтобы перед этим занятием школьник отдохнул: послушал музыку, сделал зарядку, пообедал. Не нужно перескакивать со школьной виртуальной парты сразу же в занятие с репетитором. Ведь в голове будет каша, и через пару месяцев ребенок возненавидит обучение в принципе.

Сформируйте на период карантина несколько здоровых привычек:

1. Каждый вечер собирайтесь за семейным столом, обсуждайте день и свои эмоции.

2. По возможности выбирайтесь семьей на свежий воздух. Выбирайте места, где не слишком много людей, и больше ходите.

3. Возьмите себе за правило делать по утрам и в перерывах между онлайн-уроками зарядку.

4. Позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок поддерживал связь со своими друзьями на расстоянии. Объясните, что сейчас не лучшее время собираться всем вместе у кого-то дома, но собраться в Скайпе ничего не мешает.

5. Внимательно следите за тем, чем питается ребенок. Позаботьтесь о комплексе витаминов.

Грань между здоровьем физическим и здоровьем психоэмоциональным достаточно тонкая. Следите за тем, чтобы во всем был баланс, и не было перекосов.

Несколько хитростей, которые помогут заинтересовать ребенка учебой

Проблема многих родителей в том, что их участие в школьной жизни во время онлайн-обучения становится в некотором смысле нездоровым. Кто-то полностью возлагает все проблемы на плечи малыша, а кто-то наоборот излишне старается помочь, чтобы оценки были на высшем уровне. Ни одна из позиций не верна. В первом случае ребенок просто может застрять под проблемами, а во втором - желание учиться полностью остынет. Как быть? Берите на заметку несколько советов от психологов:

· не давите примерами и упреками. «А вот я могла бы ВУЗ окончить в свое время, а не колледж… Ты же не хочешь повторить мою судьбу?», - сколько детей слышат что-то подобное от своих мам? Когда родители начинают «заинтересовывать» ученика своими манипуляциями, то это не вызывает ничего кроме юношеского протеста или подавления стремлений. Постарайтесь влиять мягче: «Я бы очень тобой гордилась, если бы ты смог поступить в университет. Да, я знаю, что ты сможешь. Но если тебе нужна будет помощь репетитора - не стесняйся об этом нам напомнить», - в этой фразе мягко возлагается ответственность ребенка, вера в его силы и ваша готовность оказать помощь. Учитесь выстраивать диалог;

· неделя без троек - активный семейный выходной. Создайте в семье поощрения. Например, если ребенок хорошо учился всю неделю, то в выходной день вы едете к реке на барбекю (если есть личный автомобиль) или устраиваете субботний вечер настольных игр, или школьник освобождается от обязанности гулять с питомцем на выходных по утрам. Каждая семья может создать некую шкалу мотивации, зная интересы и характер ребенка;

· если репетитор английского языка советует улучшать лексику, то устройте стилизованное английское чаепитие. Разрешите ребенку быть главным и вести диалог. Такие вечера не только будут развивать умение говорить на иностранном языке, но и станут креативным досугом для вашей семьи.

Все советы, конечно же, применимы в том случае, если у родителей есть время уделять время школьнику. Но не у всех это время есть, увы. И стесняться этого не стоит. Большинство мам и пап вынуждены работать с утра до вечера. В таком случае, позаботьтесь о том, чтобы ребенок выполнял домашнюю работу с репетитором (не каждый день, а хотя бы несколько раз в неделю), готовился к ЕНТ и КТА с частным преподавателем, имеет возможность обратиться к учителю во время дополнительных уроков, если во время школьного онлайн- обучения он не понял тему.

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Живем в удивительное время. И не принять его изменений - означает сдаться. Но вы ведь не будете сдаваться, верно?

Текст написал Ержан В. учитель и репетитор матемтики и физики

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