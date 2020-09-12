Казахстанцы смогут досрочно использовать пенсионные накопления на жилье, лечение или передачу на управление финорганизациям уже в 2021 году. Однако по закону уже сегодня некоторые граждане могут выйти на пенсию до наступления пенсионного возраста и изъять досрочно деньги из ЕНПФ. Обо всех способах сделать это читайте в материале Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

1. Пенсионный аннуитет

Перевод всех пенсионных накоплений в страховую компанию, которая берет на себя риски обеспечения своего клиента финансовым содержанием, вне зависимости от того, закончились у того деньги на персональном счете или нет. Заключить договор со страховщиками могут мужчины по достижении 55-летнего возраста и женщины - 51,5-летнего возраста. При этом мужчина должен иметь на счету не менее 11,2 миллиона тенге, а женщины - 15,34 миллиона тенге. Сумма разнится в зависимости от выбранной компании.

2. Выезд за границу на ПМЖ

Все накопленные средства вместе с инвестиционным доходом могут получить граждане Казахстана, которые выезжают на постоянное место жительства за пределы Казахстана. Им нужно будет только предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт выезда.

3. Добровольные пенсионные взносы

Домохозяйки, несовершеннолетние и все желающие могут по своей инициативе вносить деньги в ЕНПФ. Одним из главных плюсов добровольных пенсионных накоплений является то, что воспользоваться деньгами можно раньше наступления общепринятого пенсионного возраста - уже с 50 лет.

"Система очень похожа на депозиты в банках, но есть преимущество в виде инвестиционного дохода, и тем, что у вас не будет соблазна снять деньги заранее и действительно накопить приличную сумму к пенсии", - рассказали в ЕНПФ.

Выплаты из АО "ЕНПФ" осуществляются при личном предоставлении следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность получателя, и оригинал для сверки;

сведения о банковском счете получателя.

При наличии электронной цифровой подписи можно оформить ДПВ на сайте ЕНПФ либо прийти в один из филиалов фонда.

4. При инвалидности

До наступления пенсионного возраста начать получать пенсионные выплаты могут вкладчики в случае наступления инвалидности 1-й или 2-й группы бессрочно. Причем в случае, если сумма пенсионных накоплений на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, данная сумма выплачивается получателю из ЕНПФ единовременно (с 1 апреля 2020 года – 485 292 тенге).

5. Наследование

В случае смерти вкладчика его накопления выдаются по письменному запросу лицам, являющимся наследниками. Наследование пенсионных накоплений осуществляется по завещанию. При отсутствии завещания наследование проходит по закону. Для приобретения наследства наследник должен его принять путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

"Кроме того, в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в АО "ЕНПФ" и не достигшего пенсионного возраста, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" его семье либо лицу, осуществившему погребение, фондом выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете", - рассказали в АО "ЕНПФ".

6. Стандартный выход на пенсию

С 1 января пенсионный возраст мужчин составляет 63 года, а для женщин - 59,5.

Седьмым методом станет досрочное использование пенсионных выплат на лечение, жилье и передачу на управление в финорганизации в 2021 году.

Напомним, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений. Свыше 700 тысяч казахстанцев смогут использовать свои накопления, это 6,3 процента вкладчиков ЕНПФ. Для определенного возраста указан "порог достаточности", это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.