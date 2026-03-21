Эти позитивные художники, которым от 10 до 80+, весело и дружно вступили в Наурыз ошеломляющей выставкой под густой бас тромбона, чистую трель флейты и многоцветное меццо-сопрано скрипки… Вернисаж художественной школы им. Русина развернулся в картинной галерее.

Они ходят вот в таких алых галстуках, некогда именовавшихся пионерскими. А повязывают их по-своему, чуть набок: лихо, молодцевато, неформально – и как бы указывая на свой клан: смотрите, это мы!

Здесь их учебные постановки, сюжетные композиции и абстракция: 71 работа 45 авторов, и все совершенно разные по замыслу, по теме и нарративу, по палитре, часто – по технике. Но всю экспозицию, которая развернулась накануне праздника в картинной галерее краеведческого музея, объединяет авторство воспитанников художественной школы имени Русина. Преимущественно это творчество ребят с 3 по 5 классы, то есть не новичков.

- Преподаватели ведут образовательный процесс бережно и тактично, постепенно погружая детей в атмосферу образного и креативного, - рассказывает мне завуч и преподаватель школы Галина ШЕСТАКОВА. - У нас занимаются дети с 4 лет, и до 10 они проходят подготовительные группы, после которых начинается первый класс и пять лет занятий в основной школе.

Ежегодно здесь объявляется сквозная тема, работы по которой обязаны выполнить все 12 групп. В нынешнем году это «Национальный музыкальный инструмент».

Виктория Кушнарёва (14 лет) - "Метафизика аккорда". Бумага, гуашь

- Мы немного развили идею, - добавляет Галина Александровна, - и она переросла в более общий концепт нашей ежегодной выставки – музыка вообще. Отсюда и название – «Когда краски звучат». И если преподаватели дают подобное задание, они подвигают воспитанников к тому, чтобы их работы вызывали сообразный отклик своим композиционным и цветовым решением у всех, кто будет на них смотреть, у зрителей. Чтобы в голове словно бы звучали музыкальные мотивы, понимаете? Нежный пастельный тон – это лиричная мелодия, а яркие и сочные цвета – это уже живой ритм. Дети, которые представили свои работы, как бы приглашают зрителя на диалог.

Анастасия Тимошенко (16 лет) - Мелодия под шляпой. Бумага, акварель

Меня лично на диалог пригласили четыре девушки с музыкальными инструментами. Нарисованные. Вглядываюсь в профиль – лица очень похожи. Как будто художник кого-то копировал. Нахожу автора, и кое-что начинаю понимать…

Анастасия ТИМОШЕНКО (на фото) в Русинской школе уже седьмой год. Говорит, что пришла из-за детской любви – даже не к живописи – к рисованию. Сначала ходила на мастер-классы, пока руководство не увидело: девочка способна пойти очень далеко.

- Меня цепляла какая-то особенная палитра, сочетания цветов. Сначала нравилась пастель, сейчас это, напротив, что-то ярко-акварельное. Я стараюсь изображать то, что может чувствовать девушка – эмоции, переживания. Вот здесь – меланхолия. Тихая игра на дудочке… для птицы по имени Спокойствие. И они сплетаются в единое. В одну композицию. А вообще я хочу доучиться и стать художником и дизайнером интерьера.

Ляйсан Байкадамова (14 лет) - "Пластика звучащего". Бумага, гуашь

Особенность Русинской школы – занятия для всех возрастов. Здесь верят, что начинать никогда не поздно – если, конечно, найдёшь в себе силы преодолеть неуверенность и страх сделать ошибки на первых порах.

- Я очень им благодарна, - объявила всем пенсионерка, а в прошлом ветеринарный врач Любовь КУЛАКОВА (на фото), - потому что они исполняют мечты. Вот, знаете, я мечтала рисовать. У меня все три дочери ходили в художественную школу, а я не умела. Пришла наудачу – и у меня, правда постепенно, но всё получилось!

Лиана Бадажкова - "Мелодия, сотканная гладью". Мешковина, вышивка гладью

Полина Дычко (15 лет) - "Кобыз - наследие предков". Бумага, гуашь

- Главное в этом деле – смелость, - подтверждает искусствовед и неизменный организатор таких вернисажей Сая КАЛИНОВА (на фото), - А вообще академический рисунок – это школа характера, которую проходят, наверное, самые трудолюбивые.

В выставочном зале звучала необычайно певучая скрипка, но от каждой картины, казалось мне, исходила своя собственная мелодия. Ощутите её и вы. На это у костанайцев есть целый месяц.

Ульяна Аносова (13 лет) - "Музыкальные аккорды". Бумага, акриловый маркер, гуашь

Ясемин Кочоглу (13 лет) - "Мелодия узоров". Аппликация, фетр

Фото автора