С 17 по 20 марта 2026 года в Костанайской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В операции задействовали 277 сотрудников полиции и 38 мобильных групп.

Основной акцент, по сообщению полицейского пресс-центра, сделали на профилактику: проверки охватили жилые и дачные массивы, предприятия, организации и крестьянские хозяйства.

По итогам пресекли 154 факта нарушения миграционного законодательства. Обнаружили 38 иностранных граждан, незаконно работавших на стройке в Костанае.

Итоги рейдов:

• выдворено за пределы страны 16 иностранных граждан;

• 62 лицам сокращены сроки пребывания;

• привлечены к ответственности 68 принимающих лиц;

• выявлены 15 работодателей, нарушивших порядок привлечения иностранной рабочей силы.

Кроме того, пресечены факты уклонения от исполнения судебных решений и зарегистрирован случай организации незаконной миграции. Попутно задержали одного иностранца, который числился в розыске.

«Проведённая работа, - отметили представители ппесс-службы, - носила прежде всего профилактический характер и позволила предупредить дальнейшие нарушения, укрепить контроль за миграционными процессами и обеспечить безопасность в регионе».

