Полицейские Костанайской области выявили 154 нарушения миграционного законодательства. Выдворены 16 граждан
С 17 по 20 марта 2026 года в Костанайской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». В операции задействовали 277 сотрудников полиции и 38 мобильных групп.
Основной акцент, по сообщению полицейского пресс-центра, сделали на профилактику: проверки охватили жилые и дачные массивы, предприятия, организации и крестьянские хозяйства.
По итогам пресекли 154 факта нарушения миграционного законодательства. Обнаружили 38 иностранных граждан, незаконно работавших на стройке в Костанае.
Итоги рейдов:
• выдворено за пределы страны 16 иностранных граждан;
• 62 лицам сокращены сроки пребывания;
• привлечены к ответственности 68 принимающих лиц;
• выявлены 15 работодателей, нарушивших порядок привлечения иностранной рабочей силы.
Кроме того, пресечены факты уклонения от исполнения судебных решений и зарегистрирован случай организации незаконной миграции. Попутно задержали одного иностранца, который числился в розыске.
«Проведённая работа, - отметили представители ппесс-службы, - носила прежде всего профилактический характер и позволила предупредить дальнейшие нарушения, укрепить контроль за миграционными процессами и обеспечить безопасность в регионе».
Фото предоставлены пресс-службой ДП
