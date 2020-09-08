Всего 6,3 процента человек смогут использовать пенсионные накопления

Всего 6,3 процента вкладчиков ЕНПФ, или 720 тысяч человек, смогут использовать пенсионные накопления на жилье, лечение и или передачу на управление в финансовые компании. Об этом в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Казахстана.

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По данным на 1 августа 2020 года, всего в ЕНПФ числятся 11,5 миллиона вкладчиков. 136,1 тысячи вкладчиков не имеют накоплений (нулевые индивидуальные пенсионные счета).

"Из них 6,3 процента (720 тысяч человек) подпадают под условия", - сообщили в Минтруда.

Из общего количества казахстанцев, попадающих под условия использования пенсионных:

529,7 тысячи человек - это работающие граждане, имеющие сумму счету выше порога достаточности;

178,4 тысячи пенсионеров. Их пенсия составляет не менее 40 процентов от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы) - смогут использовать до 50 процентов оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

13,3 тысячи человек - граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений

По данным Минтруда, чтобы использовать пенсионные накопления в 2021 году, казахстанцам нужно будет оформлять соответствующее заявление.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений.

Позже в министерстве назвали условия для досрочного снятия пенсионных накоплений. Для определенного возраста определен порог достаточности - это сумма, которая должна оставаться на счете. Остальные средства можно будет использовать на лечение, жилье и передачу в финкомпании.

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