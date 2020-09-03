Достижение пороговых сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной зарплаты, отметил министра труда, передает Informburo.kz

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Что случилось. Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов конкретизировал условия для целевого использования казахстанцами части их пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

Порог достаточности. Новой возможностью могут воспользоваться казахстанцы трудоспособного возраста, у которых сумма накоплений в ЕНПФ превышает так называемый порог достаточности. Определённая сумма должна оставаться на пенсионном счёте, а всё, что сверх этой суммы, граждане смогут использовать.

Порог достаточности – это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений, которая, с учётом будущих регулярных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода вкладчика (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить его пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.

Основные параметры порога достаточности:

одинаковый для женщин и мужчин;

будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты);

рассчитывается для каждого возраста, начиная с 20 лет.

По предварительным расчётам, порог достаточности составит:

для граждан 30 лет – 2 518 000 тенге;

35 лет – 2 961 000 тенге;

40 лет – 3 437 000 тенге;

45 лет – 3 947 000 тенге;

50 лет – 4 495 000 тенге

55 лет – 5 084 000 тенге;

59 и более лет – 5 586 000 тенге.

"Достижение данных "пороговых" сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране", – пояснил министр.

Кто ещё сможет снять накопления. По словам министра, правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ также смогут воспользоваться:

Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ – до 50% оставшейся суммы (около 178,4 тысячи человек). У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой зарплаты).

Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие ещё накопления – оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тысячи человек).

Количество изъятий не ограничено. "При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель", – подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Биржан Нурымбетов также отметил, что казахстанцы могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов, дедушек, бабушек, родителей, детей, внуков, братьев, сестёр. Он добавил, что для целевого использования можно будет объединять денежные средства членов семьи:

Целевое назначение – улучшения жилищных условий. Использовать часть пенсионных накоплений можно для:

покупки жилья (на первичном и вторичном рынке);

покупки земельного участка;

рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе);

строительства или ремонта собственного жилья;

другие варианты улучшения жилищных условий.

Жильё, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечение 5 лет. Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, по принципу одного окна, предлагается определить вновь создаваемый "Отбасы Банк".

Порядок улучшения жилищных условий за счёт выплат пенсионных накоплений утвердит МИИР РК.

Целевое назначение – лечение. Предполагается, что для использования части пенсионных накоплений на оплату лечения вкладчик будет обращаться в специально созданные комиссии при управлениях здравоохранения (областей, городов республиканского значения). Получив заключение комиссии о необходимости оказания медпомощи, после выбора клиники для прохождения лечения, вкладчик обращается с заявкой к уполномоченному оператору (будет определён Правительством РК).

Правила направления граждан на получение медпомощи за счёт выплат пенсионных накоплений будут определять Минздрав.

Целевое назначение – передача в доверительное управление. Для выбора частной финансовой компании и передачи ей в управление пенсионных накоплений вкладчик должен будет подать заявление в ЕНПФ. Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Когда можно будет снять накопления. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ граждане вышеперечисленных категорий смогут с начала 2021 года.

"Мы планируем, что норма вступит с 2021 года, потому что президент поставил задачу принять все нормативно-правовые акты, которые касаются этой реформы, до конца года. Поэтому мы рассчитываем, что до конца года будут приняты поправки в законодательство, будут утверждены соответствующие постановления Правительства и приказы министерств. И с 1 января 2021 года, я думаю, мы сделаем всё, чтобы люди уже могли воспользоваться этой возможностью", – отметил глава Минтруда.

Почему это важно знать. До сегодняшнего дня не были известно, сколько денег нужно иметь на счету в ЕНПФ, чтобы рассчитывать на досрочное использование пенсионных накоплений. Формулы и концепции, которые раньше предлагало Минтруда, критиковала не только общественность, но и глава государства, так как критериям по достаточности накоплений соответствовали лишь немногие казахстанцы. По новым расчётам видно, что порог достаточности значительно снизили и возможность использовать средства ЕНПФ стала доступной для более широкого круга граждан.