"Благодаря ему я сейчас живу..." - пролежавшая две недели в коме жительница Костаная прислала письмо в акцию "Народное признание"

Шолпан САРСЕНБАЕВА оказалась на грани жизни и смерти из-за коронавирусной инфекции. Свою историю женщина рассказала "НГ", чтобы выразить благодарность врачам, которые спасали ее.

Иллюстративное фото wlrh.org



"Всё началось как банальная простуда, - вспоминает Шолпан Сарсенбаева. - Кашель, головная боль. 22 июня у меня поднялась температура. Температура, правда, была небольшая - 37,5, но голова болела очень сильно. Обратилась в поликлинику, там мне назначили антибиотик и отправили домой на больничный. За три дня, что я пролежала дома, мне стало только хуже: стала больше кашлять, появились проблемы с дыханием. Когда стала задыхаться, вызвала скорую. Так 28 июня я поступила в провизорный стационар на базе горбольницы. На следующий день пришел реаниматолог и открытым текстом сказал: больше 90% процентов моих лёгких поражены и если меня не введут в медикаментозную кому и не подключат к аппарату ИВЛ, то за мою жизнь врачи не ручаются. В коме я пролежала две недели. Говорят, что человек в предсмертном состоянии летит по туннелю. Знаете, это правда. Я видела этот туннель, крутящиеся вокруг какие-то шарики. Потом открылась такая картина: стоит мама моя, умершая год назад, и я иду к ней. Она меня спрашивает: «Куда ты идёшь?». Я отвечаю: «Я к тебе иду». Моя мама ходила с бадиком, и вот я чувствую, как она меня этим бадиком толкает и говорит: «Иди отсюда! Ты же обещала, что Алишер будет учиться». Алишер - это мой сын. Кстати, будучи в коме я всё равно что-то чувствовала. Чувствовала, как мне умывали лицо, как болят все кости и мышцы, очень болит голова, ощущала все трубки во рту. Одним словом, бешеный дискомфорт. А когда меня вывели из комы, в первый же день, как очнулась, я почувствовала, что у меня ничего не болит, мне легко дышать. За ночь из четырех человек в реанимационной палате осталась в живых только я одна. Остальных не смогли откачать.

В жизни всё поменялось, если честно. Главное - отношение к здоровью и отношение к самой жизни. Раньше как-то легче ко всему относилась. А сейчас думаю, дороже здоровья ничего нет. Я до болезни весила больше 100 кг, из них за время болезни потеряла 20. При большом весе болезнь переносится тяжелее. Сейчас стараюсь больше двигаться, больше дышать свежим воздухом. Хочется еще пожить, у меня сын еще не взрослый, хочется увидеть его будущее. Когда стоишь на пороге смерти, очень страшно. Эта болезнь коварная, очень коварная.

Хочу поблагодарить от всего сердца врача-реаниматолога, который честно и доходчиво мне всё объяснил, выбрал самую правильную тактику лечения. Благодаря ему я сейчас живу. Это реаниматолог городской больницы Дархан Асхатулы - мой спаситель. И ещё хочу выразить благодарность врачам инфекционного отделения областной больницы Карине Юсуповой и Ирине Копейкиной. Спасибо за вашу нелёгкую и опасную работу!"

«НГ» продолжает прием писем на акцию "Народное признание"

С помощью наших читателей мы хотим назвать имена врачей, медсестер и санитарок, которые были рядом с больными, лечили их и ухаживали за ними ежедневно. Это специалисты, чей труд часто оказывается неотмеченным высоким начальством.