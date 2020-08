Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»?

Новость о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний», является манипуляцией, сообщает казахстанский ресурс Factcheck.kz, специализирующийся на проверке достоверности информации.

По информации МИД РК «на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо инициировал присвоение Нурсултану Назарбаеву нового статуса».

Однако, часть, в которой упоминается Казахстан в выступлении Лассина Зербо не содержит каких-либо формулировок о присуждении чего-либо, тем более статуса «чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний» Нурсултану Назарбаеву. На это обратил внимание востоковед Жар Зардыхан в своём инстаграме, в Facebook пост о наблюдениях Зардыхана написала наша коллега Зарина Ахматова. Мы проверили данные и были, мягко говоря, удивлены сообщению МИДа.

Вот слово исполнительного секретаря (начинается с 18:54)

«I want thank you, to thank both Presidents — Nazarbayev… former President Nazarbayev and President Tarja Halonen for championing The Сomprehensive Nuclear Test Ban Treaty Group of Eminent Persons»

Что в переводе значит: «Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить обоих президентов — Назарбаева… бывшего президента Назарбаева и президента Тарью Халонен за поддержку (работы — Прим. ред.) Группы видных деятелей по Договору о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний». То есть, по сути спикер поблагодарил Назарбаева и Халонен, как политических деятелей, за участие в продвижении этого договора в статусе участников The Group of Eminent Persons (GEM, Группа видных деятелей).

Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Тиджани Мухаммада-Банде тоже упомянул Казахстан в своем выступлении, но о «статусах» речь не идет.

«I would like to recognize the role of Finland and Kazakhstan in championing the cause to ban nuclear test explosions and indeed all other nuclear explosions»

Перевод:

“Я хотел бы признать роль Финляндии и Казахстана в продвижении дела о запрете ядерных испытаний и, более того, всех других ядерных взрывов”

Как видно, переводы обоих выступлений не говорят ничего о присвоении экс-президенту «нового уникального статуса». Слово championing переводится как «поддержка, защита, отстаивание». Сайт Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не содержит формулировок, похожих на то, что опубликовал МИД РК. А все формулировки в речах о борьбе с ядерными испытаниями с англоязычных сайтов (сайта ООН в том числе) со словом champion — употребляют это слово в значении «борец».

На английском новость процитирована порталом Neweurope.eu, Inform.kz и таджикским ресурсом Asia-plus. Во всех трех публикациях авторы ссылаются на МИД РК, как первоисточник, практически «о присуждении статуса» больше нигде не сообщается.

Сайт Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не содержит новости о присуждении «статуса чемпиона» бывшему президенту Казахстана.

Итоги