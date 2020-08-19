Изменить законодательство для борьбы с интернет-мошенниками предложили общественники в Костанае

С начала 2020 года в Костанайской области зарегистрировано 590 фактов интернет-мошенничества - на 200 уголовных дел больше, чем в 2019 году. Проблему обсудили на приеме граждан, который прошел во фронт-офисе ДП с соблюдением всех санитарных норм.

"Заместитель начальника ДП Талгат Утетлеуов и начальник следственного управления Нурлан Арыстанов вместе с представителями консультативно-совещательного органа (КСО) разбирались в ситуации жителя Костаная, на которого было оформлено 8 займов без его ведома на общую сумму в 200 тысяч тенге, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Благодаря расследованию этого уголовного дела и юридической помощи департамента полиции, общественников мужчине удалось отстоять в суде свои права по одному иску. По другим право взыскивать долг уже передано коллекторским агентствам".

Расследование таких дел затруднено тем, что мошенники находятся в разных городах страны, а иногда и за ее пределами, отмечают в ведомстве.

- Необходимо на законодательном уровне внести предложение о личном присутствии человека при оформлении любых займов, - предложила представитель КСО Александра СЕРГАЗИНОВА. - Существующие нормы выдачи кредитов не требуют этого, достаточно предоставить лишь удостоверение личности.

Общественники просят учесть, что удостоверения личности легко доступны и предоставляются практически при всех операциях, так что жертвой такого преступления может стать любой житель страны.