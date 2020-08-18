Клубы обязали информировать УЕФА о новых ограничениях в своих странах

Новый еврокубковый сезон стартует с новыми правилами. В УЕФА сообщили, что клубы будут обязаны информировать организацию обо всех ограничениях в своих странах. В противном случае к ним могут быть применены меры наказания.

Базовый список действующих ограничений УЕФА уже сформировал для каждой страны. Однако в случае появления новых требования клубы обязаны сообщить об этом за два дня до жеребьевки любого этапа еврокубков. В случае если они этого не сделают, команда может получить дисквалификацию и техническое поражение. Также клубам вменяется в обязанность поиск нейтрального поля для проведения матчей в случае, если новые ограничения в стране не позволяют организовать встречу.

Напомним, сезон еврокубков возобновлен в этом году в формате «Финала восьми» из-за более плотного графика, связанного с предыдущей приостановкой состязаний. Сегодня поклонники футбола и бетторы уже могут наслаждаться как просмотром матчей, так и ставками на своих фаворитов с сервисом Bet-kod.ru. Вместе с тем сами состязаний пока проходят без зрителей на трибунах. В УЕФА сообщили, что текущая ситуация не позволяет пересмотреть это решение и снять ограничения на присутствие болельщиков.

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