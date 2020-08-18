Туристическая страховка за границу в командировку
Зачем нужен полис туристического страхования для командировки
При посещении чужой страны обязательно нужна туристическая страховка. При этом страховка одинаково нужна, если вы едете в туристических целях, и если в командировку. В любом случае вы можете заболеть за границей, или получить травму.
В любую страну обязательно нужно оформлять туристическую страховку для въезда. И если те, кто едут на культурный отдых по безвизовому режиму на свой страх и риск иногда решают не оформлять страховку, то для рабочих поездок страховка обязательна. Она подается вместе с другими документами на этапе оформления визы.
Некоторые визовые центры и агенты, помогающие с получением работы за границей, предоставляют своим клиентам готовую страховку. Но если вы действительно хотите обеспечить себе возмещение в случае болезни или травмы, полученной в командировке или на работе, то лучше прочитайте договор страхования либо оформите новый, если он не соответствует вашим ожиданиям. Потому что туристическая страховка - это гарант того, что вы получите необходимую медицинскую помощь за границей.
Какая страховка нужна для выезда за границу?
Выбирая страховку для выезда за границу ориентируйтесь на свои планы. Вам нужен полис, который будет включать все возможные риски. Например, если вы едете в командировку, то вам нужна не только неотложная медицинская помощь, но и лечение более сложных травм. Которые вы, например, можете получить на производстве.
Страховка должна оформляться на срок не менее, чем время вашего пребывания за границей. Но лучше заложить в страховку еще несколько дней. Ведь всегда может сместиться время вылета или произойти непредвиденная ситуация. Поэтому лучше переплатить немного за страховку более долгого срока действия, чем самостоятельно оплачивать лечение за границей.
Медицинская страховка для выезда за границу
За границей без полиса туристического страхования может быть сложно или практически невозможно попасть на прием к врачу. Это может быть дорого, ведь цены на медицинское обслуживание в Европе и на Западе намного выше наших. А также врачи могут не принимать без страховки даже коренных жителей страны, не то что туристов. Либо иметь очередь на прием, расписанную на несколько месяцев вперед. Поэтому медицинская туристическая страховка за границу - это обязательный пункт для каждого туриста.
Какую выбрать страховую компанию?
Выбирая туристическую компанию в первую очередь обращайте внимание не на цену страховки, а на то, что предлагает вам каждый конкретный страховой полис. Помните, что вы сможете получить возмещение в случае не каждой болезни или травмы, а только за те, которые указаны в туристическом договоре. Поэтому выбору страхового полиса нужно уделить больше всего времени.
Туристическое страхование может покрывать только предоставление медицинской помощи, а может иметь более расширенные функции. Но от этого изменится цена туристической страховки. Стоимость туристического страхования напрямую зависит от тех рисков, которые включены в страховой полис. Также на цену влияет страна назначения, время пребывания за границей и возраст туриста.
В страховой полис можно включить страховое покрытие на повышенную сумму. Также в условия договора можно включить возмещения в случае отмены рейса, переноса времени вылета или утери багажа. Туристическая страховка может также покрывать травмы, связанные с спортом или активным отдыхом, стоматологическую помощь, репатриацию на родину, предоставление расширенного спектра медицинских услуг.
Но важно помнить, что страховая компания может отказать в выплатах. Происходит это в нескольких случаях.
- Человек во время получения травмы находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- Он специально подверг себя опасности;
- Если человек осознанно посетил страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией;
- Если травмы или заболевания появились в ходе военных действий;
- Если страховой полис оформлен с ошибками или специально указаны неверные данные.
Также туристическая страховка не покрывает лечение хронических заболеваний или проведение плановых операций. Для стоматологического хирургического вмешательства также следует выбирать страховой полис с наличием данного пункта.
При возникновении страхового случая за границей страховая компания скоординирует ваши действия. Компания может направить вас на лечение в партнерское учреждение, либо возместить ваши расходы на лечение по возвращении. Поэтому нужно хранить все рецепты и квитанции об оплате, как и остальные документы, полученные в ходе лечения за границей. Это необходимо для того, чтобы вы могли предоставить доказательства требуемой суммы. На обращение в страховую компанию за необходимым возмещением отведен определенный срок. Поэтому не откладывайте это дело.
Где купить туристический онлайн полис
Даже если вы путешествуете по путевке или купили тур, не следует пренебрегать туристической страховкой. Даже на семейном отдыхе могут случиться непредвиденные обстоятельства, как и на организованном туре. А для того, чтобы удешевить стоимость поездки, туристические компании зачастую включают в тур самую дешевую страховку с покрытием минимальных рисков.
Поэтому нужно не только внимательно ознакомиться с предложенной страховкой, но и в случае чего оформить другую, более полную, и включающую все необходимые риски. Оформить страховку просто и быстро. Тем более, что есть туристическая страховка онлайн. Если ехать в страховую компанию и заниматься выбором и сравнением туристических страховок не всем было с руки, то онлайн это сделать гораздо проще и быстрее.
Но не все страховые компании имеют на своих сайтах функционал для оформления страховки онлайн. И к тому же, цена у разных страховых тоже отличается. Поэтому незачем тратить свое время на самостоятельный поиск и сравнение страховых полисов, ведь это можно сделать за несколько минут на платформе онлайн-страхования Ukasko.
Там вы можете сравнить туристические страховки от разных компаний и выбрать подходящий страховой полис. Оформление страховки онлайн занимает не более 5 минут, после чего полис приходит на указанный адрес электронной почты. И вы можете скачать его и показывать с телефона, или распечатать по желанию.
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