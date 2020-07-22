Угрожавшего взорвать весь Алтынсаринский район мужчину задержала полиция
Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя поселка Сатай, который 20 июля позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что Алтынсаринский район будет взорван.
Иллюстративное фото v-pravda.ru
"Согласно алгоритма действий, был введен специальный план со значительным привлечением дополнительных сил и средств, - сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате задержан и арестован житель поселка Сатай Алтынсаринского района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно сообщил данную информацию".
Проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5-ти лет.
"Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования", - отметили в ведомстве.
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