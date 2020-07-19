"Мы проиграли". Какие ошибки допустил Минздрав в борьбе с пандемией коронавируса?

Ошибки были допущены как до начала пандемии, так и во время карантина, передает Informburo.kz.

Очереди у центральной аптеки в Алматы / Фото: Informburo.kz

Режим ЧП и первый жёсткий карантин остановили распространение коронавируса в Казахстане. Если 22 мая перед ослаблением ограничительных мер в стране было всего 7,5 тысячи заражённых, то со 2 июля за счёт подсчёта бессимптомных больных число инфицированных достигло 1,5 тысячи в сутки. К 17 июля в Казахстане уже 66 тысяч человек с Covid-19.

Из-за большого количества больных в больницах и госпиталях стало не хватать мест, а в аптеках – лекарств. Выросло количество смертей от вируса – уже 464 человека умерли. Увеличилось число казахстанцев, больных атипичной пневмонией, которых с 1 августа решили относить к статистике Covid-19.

Касым-Жомарт Токаев ввёл второй локдаун, сказав, что к вспышке привели системные ошибки бывшего руководства Минздрава, которое не подготовило систему здравоохранения к эпидемии.

"Из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией", – заявил глава государства во время телеобращения к казахстанцам.

Какие промахи допустил Минздрав до пандемии и после, была ли готова система здравоохранения к чрезвычайной ситуации и что нужно делать сейчас?

Какие ошибки допустил Минздрав?

Как считают сами врачи, просчётов было несколько, но главный заключается в том, что с самого начала к лечению коронавирусных больных не подключили систему первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Проще говоря, поликлиники и участковые врачи. Но эти ресурсы до последнего не использовались. Людей пытались лечить только в стационарах и провизорных госпиталях даже тогда, когда течение заболевания было бессимптомным.

"Первое время основной акцент был смещён на стационары, которые располагают ограниченными количеством койко-мест, аппаратов ИВЛ, а нужно было амбулаторное лечение. Амбулаторная первичная медицинская помощь – это фундамент здравоохранения, а они никакой роли не выполнили. Амбулаториям долгое время не давали работать с коронавирусными больными", – рассказывает руководитель амбулаторно-поликлинической службы "Салауатты Астана" Лейла Ишбаева.

Стихийное перепрофилирование коек значительно ограничило оказание услуг населению с другими заболеваниями. Также сказался недостаток финансирования системы здравоохранения.

"Казахстан находится на 172-м месте по объёму расходов здравоохранения в доле ВВП, и на 92-м месте по количеству денег на душу населения в год, что даже в до-пандемический период было крайне недостаточным. Казахстанские врачи должны обеспечивать европейское качество в советских объёмах за мизерные деньги", – говорит Лейла Ишбаева.

"У нас рухнула система здравоохранения в стационарной и личной помощи, фармакологии. Почему это произошло? Потому что много лет система здравоохранения не получала достаточного финансирования, не была готова к внешним шокам. Да, были ошибки, но главная проблема – это недостаток денег и ненормально выстроенная система", – поддерживает коллегу директор частной клиники iClinic из Нур-Султана Данияр Калиев.

Он считает, что можно было бы обойтись вообще без локдаунов, а заражённых коронавирусом лечить на дому. Но даже в этом случае мы не смогли бы избежать кризиса, потому что в среднем на одного участкового врача приходится почти две тысячи человек. Это в два раза выше международных стандартов.

Почему возник дефицит лекарств?

Второй проблемой, проявившейся в середине июня, стала нехватка лекарств в аптеках и больницах. Аналитики считают, что дефицит возник из-за недостаточного планирования и управления ресурсами. Минздраву заранее надо было решить вопросы нормирования лекарств.

"За счёт повысившегося спроса со стороны населения лекарств не хватило. В регионах должны были быть запасы, которые стабилизировали бы ажиотаж. Но я нигде не смог найти информацию, какие лекарства и услуги входят в базы специального медицинского снабжения", – говорит аналитик в сфере здравоохранения Марат Мамаев.

Ошиблись в расчётах обеспечения населения лекарствами не только государственные органы, но и частные игроки рынка – дистрибьюторы и аптечные сети. Хотя обеспеченность лекарствами в период пандемии – вопрос национальной безопасности. Аптеки опустели потому, что началась паника, которую окрестили инфодемией. Люди скупали то, что надо и не надо, руководствуясь сомнительными рекомендациями псевдо-врачей.

Почему нельзя сформировать выездные бригады врачей?

Последние годы в сфере научного комплекса инфектологии действуют только Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Айкимбаева и Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга. Для Казахстана с его разнообразной фауной, которая может быть переносчиком инфекционных заболеваний, этого мало.

"Почти три года назад всех сотрудников Научного центра гигиены и эпидемиологии имени Жуматова (НЦГиЭ) отправили в отпуск без содержания. Этот отпуск без содержания длится до сих пор. Центр долго разваливали и сегодня он существует только на бумаге. Кстати, ушедший в отставку бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов понимал, что НЦГиЭ нужен и старался запустить работу центра заново", – говорит главный научный сотрудник лаборатории иммунологии НЦГиЭ Борис Каральник.

Есть проблемы и с подготовкой кадров и неправильным использованием работающих врачей.

"Мы перестали готовить клинических лаборантов, и коллапс с тестами ПЦР – яркий тому пример. Дело не только и не столько в том, что недостаточно анализаторов или чего-то ещё, а в том, что физически некому делать эти исследования. Лечат не койки, а люди", – добавляет Лейла Ишбаева.

До пандемии в столице по линии ПМСП по отдельным специальностям дефицит кадров доходил до 65%. Катастрофически не хватало медсестёр общей практики, фельдшеров.

"Сейчас говорят: "Создавайте выездные бригады, в составе которых должны быть терапевт, психолог и так далее". А кого назначать в эти бригады, если нехватка персонала?" – спрашивает она.

Эффективная стратегия борьбы с инфекциями возможна только на основе достоверных данных по заболеваемости, охвату прививками и системной оценки ситуации. Но в Казахстане сложилась непонятная ситуация со статистикой. Подсчёт симптомных и бессимптонных больных коронавирусом то объединяли, то указывали раздельно. А случаи заболевания атипичной пневмонией вообще не относили к заражению Covid-19. С 1 августа после новостей в иностранных СМИ о вспышке непонятной пневмонии в Казахстане решили вести другой учёт.

"До сих пор нет адекватных статистических цифр. Сейчас же нужно понять, сколько ресурсов нам потребуется. Для людей, которые переболели, нужны уже не ПЦР-тестирование, а исследование на антитела. Мы не владеем цифрами. В этом мы проиграли", – уверена Лейла Ишбаева.

Что нужно сделать сейчас, чтобы выправить ситуацию?

Сейчас важно учитывая прежние ошибки, не выйти из второго локдауна с большим количеством больных.

"Сейчас что нужно делать? Передать часть больных частным клиникам. Государственные поликлиники бросить на борьбу с коронавирусом, чтобы население могло получать лечение на дому. Наладить онлайн-консультации в поликлиниках. Завезти в страну достаточный объём лекарств. Это не сложно. И раз уж так получилось, развернуть достаточное количество коек", – говорит Данияр Калиев.

Впрочем ошибки Минздрав уже начал исправлять.

"В стратегии борьбы с коронавирусной инфекцией на текущем этапе появилось важное звено – амбулаторная помощь, в том числе выездные бригады, домашние стационары и дистанционное консультирование. Это можно назвать системной работой над ошибками", – добавила Лейла Ишбаева.

Она и группа волонтёров запустили анонимный опрос казахстанцев. В нём они просят ответить населения на вопросы, ответы на которые помогут врачам в лечение Covid-19.