«Жизнь налаживается!» - читатели "НГ" помогли пожилой женщине-колясочнице из Костаная

Инвалид первой группы, Галина Иванцова, про которую "НГ" писала неделю назад, не ожидала быстрой помощи. Ведь за 4 месяца жизни без пенсии и соцработника она почти отчаялась. Но, как часто бывает, история пожилой женщины, оказавшейся без пенсии и поддержки, тронула людей.

В день выхода публикации, читатель газеты с ником Змея Подколодная привезла Галине Васильевне пакет с продуктами, позже написав на форуме газеты:

- Прочитала статью, как раз собирались с мужем в магазин за продуктами. Ну и решили попутно к бабушке заехать. Коротко о главном: требуется приличная семья, не употребляющие горячительные напитки и тд, с бесплатным проживанием на ее территории. Бабушке нужна помощь по дому, огород. Обслуживает она себя сама - варит еду, моет посуду. В доме просто, но чисто.

Нашлись помощники и по огороду. По словам бабушки, дважды приходили волонтёры, пропололи, сделали грядки и посадили два десятка корней помидоров и тыкву.

Денежная помощь пришла из-за границы. Читатель "НГ" под ником elektron, проживающий в Германии, перечислил деньги, которые сегодня были переданы Галине Васильевне. Он охотно прокомментировал свой вклад в доброе дело:

- Да просто больно иной раз читать, в какой ситуации оказываются люди, "благодаря" системе. Конечно, сегодня многим трудно и всем не поможешь. Но у кого есть руки и ноги и голова на плеча, могут и должны мочь себя содержать. Я, например, не понимаю, о каких планах по вхождению в какие то не было 30-ки может вестись речь, когда в стране на лечение детей (и не только) собирают пожертвования. Старики остаются на обочине, если что то не так пошло. Нельзя же живого человека просто без средств к существованию так вот оставить. Хотя бы какую-то минимальную социальную выплату обеспечили бы, а потом перерасчёт уже можно было бы сделать. Надеюсь, социальные службы решат проблему Иванцовой в максимально короткие сроки.

Elektron считает для себя историю Галины Иванцовой личной. В свое время его тетя, потерявшая ногу во время войны, вырастила трех братьев. Среди них был и отец elektrona.

Вниманию и деньгам Галина Васильевна обрадовалась и, несмотря на суровый, по её мнению, характер, растрогалась, голос задрожал:

– А можно как-то лично передать этому человеку от меня благодарность? – спросила она. - Дай бог ему здоровья и его семье.

Поделилась бабушка и радостью. накануне наконец-то получила пенсию за несколько месяцев:

- Это вы их испугали, – шутит Иванцова. - Обещали в июне, а раньше принесли. Жизнь налаживается!

Но, к сожалению, вопрос с соцработником, который положен инвалиду 1 группы, пока никак не решился. По словам бабушки и Елены Фриц, которая ей помогает в решении бытовых проблем за плату, из соцзащиты никто не объявлялся. Видимо не дошла очередь.