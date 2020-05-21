«Я же сирота до старости!» - инвалид пятый месяц выживает без пенсии и соцработника в Костанае

Ситуация, в которой оказалась 83-летняя Галина ИВАНЦОВА, заставила её подругу Зинаиду КАЛИНИНУ обратиться в редакцию "НГ".

– Человек - инвалид, живет без пенсии уже почти полгода, соцработника не дают, говорят - большая очередь! - рассказала Зинаида Иосифовна.

Галина Васильевна Иванцова живет в частном доме, который своими руками построила в начале 70-х годов. Она - инвалид I группы, из-за сахарного диабета 3 года назад потеряла левую ногу, поэтому теперь передвигается только на коляске.

В декабре прошлого года дальние родственники определили её в Рудненский дом-интернат для престарелых и инвалидов, но спустя неделю Иванцова уехала.

– Мне там всё не понравилось, – говорит бабушка, - еда, соседство с разными людьми, как убирают в комнатах. Поэтому решила вернуться в свой дом. Выписалась оттуда, но моя пенсия, видимо, осталась оформленной там. И я не получаю её уже пятый месяц. Хорошо, были кое-какие сбережения, на них и живу. Но они закончились.

По словам Галины Васильевны, после возвращения из интерната родственник, которого она называет внуком, обращался в собес, обещал и в январе, и в марте решить вопрос с пенсией, но так ничего и не вышло. Позже все госучреждения закрылись на карантин. Внук перестал приходить.

До переезда в Рудный Иванцову посещал соцработник из ОО «Костанайское городское добровольное общество инвалидов». Как сообщил "НГ" юрист ОО Игорь СЕРКОВ, бабушка у них на учете не стоит. Её обслуживали, но после возвращения домой перестали, так как механизм выделения соцработника зависит от суммы тендера на эти услуги. По поводу пенсии он звонил в Рудненский дом-интернат, там ответили, что дело передали в ЦОН.

Обратиться в ЦОН Галина Васильевна, оставленная со своими проблемами практически один на один, не смогла. О возможности вызвать сотрудников на дом она не знала.

Месяц назад нашла женщину, которая помогает помыться, постирать, убирает в доме и покупает продукты. Елена ФРИЦ живет с Галиной Васильевной под одной крышей и стоит на очереди на социальное жилье, поэтому в любой момент может съехать. Когда она уходит на работу, бабушка на целый день остается одна.

Галина Васильевна сначала из своих сбережений, а теперь и из занятых денег оплачивает Елене работу по дому. На неё же оформила доверенность, чтобы Елена смогла восстановить получение пенсии на дому.

Как рассказала "НГ" Елена Фриц, неделю назад, после возобновления работы ЦОНов, она сделала всё необходимое, и в июне вопрос должны решить. Раньше не получится, срок рассмотрения заявления - 10-14 дней.

Остается еще один вопрос - о выделении положенного инвалиду I группы соцработника. Иванцова посетовала, что по телефону ее постоянно "кормят завтраками" - говорят, что вы в очереди девятая, ждите. Вот и ждет.

- Смотри, как я двойным крестом в молодости вышивала, – Галина Васильевна указывает на висящую на стене между окон вышитую ткань с изображением молодой женщины. – Я же без матери росла, от мачехи в 17 лет с Украины сбежала на работу в Казахстан, так до старости сиротой и осталась!

Как пояснили "НГ" в отделе занятости и социальных программ акимата Костаная, соцработников направляют инвалидам в порядке очереди. Когда очередь дойдет до Иванцовой, конкретно сказать не смогли. Согласно нормативно-правовым актам, соцработник будет посещать нуждающегося 2 раза в неделю и содействовать в приготовлении пищи, уборке помещения, посещении поликлиники, аптеки или магазина.

Фото Евгения ПОЛУЯНОВА