Поправки в Трудовой кодекс: надбавка за работу в выходные и пеня за задержку зарплат

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда". Последний раз поправки в Трудовой кодекс вносили в 2016 году.

Изменения в трудовом законодательстве разбирает informburo.kz

За работу ночью, в выходной и праздник – отдельная оплата

Поправки внесли уточнение, что при совпадении ночного времени работы с праздничным или выходным днём доплата должна быть отдельной за ночные часы, а также за работу в праздничные или выходные дни. Надбавка не должна быть ниже полуторного размера (1,5) дневной ставки, сказано в новой 110-й статье закона "Оплата труда в ночное время".

Например, работник заступил на смену в ночь 30 апреля с 20.00 до 08.00 1 мая. Ночным временем считается промежуток с 22.00 до 06.00. По закону работодатель должен разбить время работы в табеле следующим образом:

С 20.00 до 22.00 – оплата в одинарном размере ставки. С 22.00 до 06.00 – добавить 0,5 ставки за работу в ночное время. С 00.00 до 08.00 – добавить ещё 0,5 ставки за работу в праздничный день, так как фактически наступает 1 Мая – красный день календаря.

"Раньше бухгалтеры считали, что если человек работает ночью и этот день совпал с праздничным, то доплата не нужна. Они спрашивали: "Где в законе статья, которая говорит об отдельной доплате?". Теперь это новшество чётко поясняет, как производится выплата", – поясняет доцент кафедры международного права КазНУ имени аль-Фараби, эксперт по трудовому законодательству Наталья Гилёва.

В законе исключён пункт, по которому инвалиды I и II групп могут работать не более семи часов в день. По словам юристов, семи часов не хватало для работы. Фактически работник оставался, но ему не доплачивали, потому что иначе бы работодатель нарушил закон.

Сейчас убрали ограничение в семь часов. Главное, чтобы сотрудник прошёл обследование у профпатолога. Специалист в заключении укажет, может ли он трудиться. Таким образом, стало больше гарантий, что человек с инвалидностью не останется без работы.

На неполный рабочий день раньше могли рассчитывать:

беременные;

один из родителей (усыновитель, удочеритель), имеющий ребёнка до трёх лет.

Теперь работодатель обязан предоставить неполный рабочий день работнику, ухаживающему за больным членом семьи. Для этого сотрудник должен предоставить медицинское заключение родственника. Но за неполный день и зарплата будет частичной.

В законе появилось понятие "свойственники". Это близкие родственники супруга/супруги:

Родители. Родные братья и сёстры. Дедушка, бабушка.

При их смерти работнику должны предоставить отпуск без сохранения зарплаты до пяти календарных дней, обязывает статья 97, часть 3 "Отпуск без сохранения заработной платы".

За задержку зарплаты или выдачу её не в полном объёме работодатель выплачивает сотрудникам не только задолженность, но и пеню за просрочку. Раньше размер пени был равен официальной ставке рефинансирования Нацбанка. Теперь его повысили до 1,25-кратной ставки рефинансирования.

За призывниками сохранят рабочее место

За призывниками на срочную воинскую службу сохранили рабочее место. Если до недавнего времени им приходилось увольняться из-за армии, то теперь:

Если работник проходит медосмотр по требованию военкомата, то за ним сохраняется зарплата и рабочее место.

Если он на сборах, то сохраняется только рабочее место.

Если призван служить на срочной службе, то сохраняется только рабочее место в течение срока трудового договора.

В течение месяца после демобилизации служившие должны вернуться к своим трудовым обязанностям.

Раньше женщин ограничивали в труде на вредном производстве, теперь работодатель вправе самостоятельно принимать решение, сколько времени они будут находиться в опасных условиях. Список таких видов деятельности был обновлён в 2015 году.

Казахстанцы, работающие вахтовым методом, смогут претендовать на отдых за переработанные часы, сказано в статье 111, часть 4 "Оплата труда при совмещении и замещении должностей".

Ввели Единую информационную систему учёта трудовых договоров

Заключать трудовой договор, вносить изменения теперь нужно и в электронном формате, подписывать его с помощью ЭЦП, гласит статья 33, пункт 1 "Порядок заключения, изменения и дополнения трудового договора". При этом трудовой договор в бумажном варианте никто не отменял.

Учёт и регистрацию трудовых договоров теперь ведут в Единой информационной системе учета (ЕИСУ). Работодатели обязаны вносить информацию о наличии трудового договора в эту систему.

"Много компаний не хотят заключать трудовые договоры, вынуждая работников заключать гражданские договоры об оказании услуг либо вообще ничего не заключать. Работники теряют выплаты: социальные, медицинского страхования, отпускные, больничный. С внесением изменений в кодекс госорганам легче проверить такие компании через те же пенсионные отчисления. Если они есть от юридического лица, а в единой системе учёта нет трудового договора(проверяют по ИИН), то есть основания спросить с работодателя", – считает Наталья Гилёва.

Работодатель имеет право через ЕИСУ получить информацию о претендентах:

где человек работал до этого;

сколько работал;

по какой профессии;

как работал.

"Нам нужно 10 лет, чтобы внести информацию в ЕИСУ. Она станет два в одном: и трудовой договор, и трудовая книжка. Это большой плюс для работодателя. В будущем единая система будет ценной и для работника, как в советское время люди боялись испортить трудовую книжку, так и теперь будут ответственными на работе, чтобы не испортить свою историю в единой системе", – поясняет Наталья Гилёва.

Размер зарплаты в ЕИСУ вноситься не будет. Платформа сейчас работает через сайт Enbek.kz. После интеграции баз данных Egov и Enbek.kz из ЕИСУ можно будет получить информацию:

о судимости;

о состоянии здоровья;

о составе семьи;

по военнообязанным;

адрес прописки.

Сейчас работодатели должны вносить в ЕИСУ информацию о нынешних сотрудниках и тех, кого будут принимать на работу с 15 мая 2020 года. Это такие данные:

О приёме на работу. Квалификация, специальность, должность, по которой принят работник. Место работы (отдел, участок, департамент, служба). Срок трудового договора. Дата начала работы. Дата заключения трудового договора, его порядковый номер.

В течение времени в первые четыре пункта в ЕИСУ можно вносить изменения.

Увольнять без личного уведомления нельзя

По Трудовому кодексу, при расторжении трудового договора работнику должны вручить копию приказа об увольнении. Если не лично, то по почте заказным письмом. Теперь появилась важная приписка "с уведомлением о его вручении". Другими словами, мало доставить конверт, важно вручить его лично. Уведомление нельзя отправить через мессенджеры или электронным письмом.

Появилось новое основание для увольнения работника. Пункт 13, статья 53 гласит: использование работником служебного положения в своих интересах или в интересах третьего лица вопреки интересам работодателя взамен получения материальных или иных выгод.

"К примеру, во время карантина курьеры доставляли продукты, а клиентам говорили, что заказ стал дороже, хотя на самом деле это неправда. Урон репутации есть? Конечно. Этот случай подпадает под действие статьи, как и те, кто работает в сфере госзакупок и делает так, чтобы выиграла конкретная фирма", – приводит пример Наталья Гилёва.

В таких случаях работодателю нужно провести служебное расследование и доказать вину работника. Порядок определён в статье 53.

Размер компенсации в случае увольнения оставили на усмотрение работодателя

Важным в обновлённом Трудовом кодексе юристы считают исключение 3-го пункта статьи 50:

"По соглашению с работником в трудовом договоре может быть предусмотрено право работодателя на расторжение трудового договора без соблюдения требований, установленных пунктом 2, с компенсационной выплатой, размер которой определяется трудовым договором".

Речь идёт о компенсации, которую должен платить работодатель, если решит уволить сотрудника. Авторы поправок предлагали ввести фиксированный размер – от 3 до 6 зарплат, однако работодатели не согласились на это.

"Я встречала трудовые договоры, где размер компенсации был 1000 тенге, 1 МРП, 10 тысяч тенге и так далее. Это плевок работникам при заключении трудового договора. Суды завалены делами, относящимися к этому пункту статьи", – сожалеет Наталья Гилёва.

Работники, которые заключили договоры до вступления в силу поправок, могут не беспокоиться. Из-за изменений в законодательстве документ силу не теряет. Но работодатель может предложить заключить дополнительное соглашение и изменить старые условия. Статья 33 Трудового кодексагласит, что в течение пяти дней сотрудник может согласиться либо отказаться подписывать документ.

Беременным выделят три рабочих дня для первого посещения врача

44-я статья Кодекса о труде улучшает положение беременных. Женщины могут представить медзаключение о том, что работа ей противопоказана. Работодатель обязан перевести её на другую работу.

Беременная освобождается от работы в день представления медзаключения. В табеле рабочего времени фиксируется освобождение и выплачивается средняя зарплата. Если новая работа оплачивается больше, то платить беременной нужно тот оклад, что выше.

Если беременная отказалась от предложенной работы, то в табеле работодатель фиксирует освобождение от работы без оплаты до отпуска по беременности и родам. Увольнять при этом нельзя.

После срока в 12 недель беременности женщине нельзя работать вахтовым методом.

Работодатель обязан предоставить женщине три дня с оплатой для постановки на учёт по беременности.

Раньше трудовой договор с замещающим работником прекращали тогда, когда женщина из декрета выходила на работу. Но на практике встречаются случаи, когда вместо одной декретницы работодатель принимает на работу вторую, которая тоже уходит в отпуск по родам, потом третью. Так доходило до семи человек на одной должности. Теперь если с основным работником прекращается трудовой договор, то с того же дня и со всеми временными.

Сотрудников "на удалёнке" должны обеспечить всем необходимым для работы

138-я статья Трудового кодекса посвящена дистанционной работе. Работодатель обязан обеспечить сотрудника "на удалёнке" всем необходимым, в том числе средствами коммуникации. Это может быть компенсация за использование интернета или электроэнергии. Для этого нужно заключить дополнительное соглашение.

Фиксировать рабочее время дома можно с помощью IT-технологий. Специальные программы, к примеру, показывают, есть ли движение по клавиатуре. Сложнее оценивать несчастные случаи, которые произошли в рабочее время.

"Приведу один случай. Девушка работала дистанционно дома. В рабочее время она пошла вывешивать бельё на балкон, оступилась и сломала ногу. Вызвала скорую помощь, вышла на больничный и требовала полной оплаты больничного. Работодатель в растерянности: как поступить, если фактически в это время она должна была не личными делами заниматься, а работать?" – приводит пример Наталья Гилёва.

Пункт 4 статьи 138 обязывает специалистов по технике безопасности разработать инструкцию, где будут оговорены все нюансы работы на дому.

По закону дистанционная работа не влечёт снижения зарплаты и изменения времени работы.

Работодателей защитят ассоциации, работников – профсоюзы и выборные специалисты

В Трудовом кодексе появилась новая статья 20-1 "Объединения (ассоциации, союзы) работодателей и их полномочия. Теперь не только работники могут объединяться в профсоюзы, но и работодатели – создавать и вступать в ассоциации. Союзы будут представлять права и интересы работодателей, в том числе участвовать при рассмотрении различных трудовых споров.

Работодатель имеет право:

вступать в объединения;

создавать согласительную комиссию;

вносить информацию о заключении и прекращении трудовых договоров в единую систему учёта;

приостанавливать работу производства на срок не более 5 дней (раньше было 3 дня).

Трудовой спор может быть и с экс-работниками. Согласно поправкам, теперь трудовой спор – это разногласия между двумя сторонами, в том числе ранее состоявшими в трудовых отношениях.

Представлять интересы работника могут профсоюзы, а там, где их нет, избранные большинством голосов выборные представители. При этом на собрании должны присутствовать не менее 2/3 работников.

Ведение переговоров по заключению коллективного договора без профсоюза не допускается.

Требования к профсоюзам:

Регистрация в течение года после создания (ранее было 6 месяцев). Территориальное объединение профсоюзов должно иметь членские организации, представительства на территории не менее двух районов. Профсоюзы обязаны информировать работодателя в течение трёх рабочих дней о членах выборных профсоюзных органов.

Новые понятия в Трудовом кодексе