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Штрафы в 7,5 раза больше суммы взятки заплатили три водителя в Костанайской области

29 апреля 2020, 14:58 |  Криминал

Всего, по данным департамента Агентства по противодействию коррупции по Костанайской области, в первом квартале 2020 года зарегистрированы 44 коррупционных преступления, три из них - взятки сотрудникам дорожной полиции.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

В первом случае гражданин Азизов предлагал полицейскому взятку в размере 10 000 тенге за непривлечение к административной ответственности. 15 апреля суд № 2 Костаная признал его виновным и вынес наказание в виде штрафа в размере 75 000 тенге.

Аналогичный случай, но со взяткой меньшего размера - 3 000 тенге - произошел в Костанайском районе. Гражданин Илхомов также предлагал сотруднику дорожной полиции деньги, чтобы тот не привлекал водителя к административной ответственности. Полицейский отказался и сообщил  о факте дачи взятки в компетентные органы. Илхомову Костанайский районный суд назначил штраф в размере 22 500 тенге.

Гражданин Манолий, которого полицейские остановили в Костанае в марте, предлагал взятку в 5 000 тенге. Ему суд №2 назначил наказание в виде штрафа в размере 37 500 тенге.

Такие мягкие наказания были назначены с учетом того, что подозреваемые полностью признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

Как напомнили в департаменте Агентства по противодействию коррупции, согласно Уголовному кодексу, максимальным наказанием для взяткодателя является лишение свободы сроком до 15 лет. Гражданин, сообщивший о факте коррупции или иным образом оказывающий содействие в борьбе с ней, освобождается от уголовной ответственности и находится под защитой государства.
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Нет. За 3-4 года в Казахстане сумеют снизить зависимость от нефтяных доходов.
Да. Это не последний кризис в Казахстане, поэтому нужно беречь подушку безопасности.
Да. Нужно снизить ставку кредитования бизнеса до 3-4%, чтобы поднять экономику страны.
 
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