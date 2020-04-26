Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай

Вслед за 500 актюбинскими рабочими с нефтяного месторождения, на котором 8 апреля был обнаружен коронавирус, костанайцев тоже собираются вернуть к местам проживания.

Фото портала "Мой город"

Как сообщалось, количество инфицированных на Тенгизе по состоянию на 24 апреля составляет 21 человек. По данным informburo.kz на месторождении работает компания ТШО и около 500 подрядных компаний, в которых трудятся около 30 000 рабочих. Данные, сколько жителей Костанайской области там, несколько разнятся. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг называют цифру 370, в областном акимате - 260.

Неделю назад с месторождения начали вывозить вахтовиков. Всего временно будет вывезено 17 000 человек, не занятых активно на производстве. По данным местного управления здравоохранения, на сегодняшний день протестированы около 5 000 человек, всех, у кого отрицательные результаты, отправляют в другие регионы Казахстана.

Всего с 16 апреля Тенгиз покинули 2 868 работников. При этом, например, рабочие из Уральска заявили, что им обещали обследование по приезду и далее - домашний карантин. Однако, на деле все были размещены на двухнедельный карантин в стационар.

Когда именно будут возвращать костанайцев, ни пресс-служба ДККБТ, ни пресс-секретарь областного акимата точно сообщить не могут. Пока не вполне ясно, поместят ли прибывших в провизорные стационары.

- Мы готовы к любому варианту – и к стационарному размещению, и к помещению прибывших на домашний карантин, - заявил пресс-секретарь областного акимата Саят ЖУСУПОВ.

Известно, что отправка рабочих идет по согласованию с Министерством здравоохранения и составлен некий график. Предполагается, что власти регионов, куда прибывают вахтовые рабочие разработают алгоритм и примут решение по их дальнейшей судьбе.

По информации пресс-службы ДККТ, вахтовики, проживающие в Костанайской области, прибудут на поезде. У всех будут взяты анализы на месте. На выезде с месторождений граждан так же проверяют. После обследования будет принято решение. «В оперативном порядке», - сообщают пресс-службы акимата Костаная, ДККБТ и областного акимата.



