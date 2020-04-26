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Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай

Бахыт АХМЕТОВ

26 апреля 2020, 21:57 |  Общество

Вслед за 500 актюбинскими рабочими с нефтяного месторождения, на котором 8 апреля был обнаружен коронавирус,  костанайцев тоже собираются вернуть к местам проживания.

Фото портала "Мой город"

Как сообщалось, количество инфицированных на Тенгизе по состоянию на 24 апреля составляет 21 человек. По данным informburo.kz  на месторождении  работает компания ТШО и около 500 подрядных компаний, в которых трудятся около 30 000 рабочих. Данные, сколько жителей Костанайской области  там, несколько разнятся. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг называют цифру 370, в областном акимате - 260.

Неделю назад с месторождения начали вывозить вахтовиков. Всего временно будет вывезено 17 000 человек, не занятых активно на производстве. По данным  местного управления здравоохранения, на сегодняшний день протестированы около 5 000 человек, всех, у кого отрицательные результаты, отправляют в другие регионы Казахстана.

Всего с 16 апреля Тенгиз покинули 2 868 работников.  При этом, например, рабочие из Уральска заявили, что им обещали обследование  по приезду и далее - домашний карантин. Однако, на деле все были размещены  на двухнедельный карантин в стационар.

Когда именно будут возвращать костанайцев, ни пресс-служба ДККБТ, ни пресс-секретарь областного  акимата точно сообщить не могут. Пока не вполне ясно, поместят ли прибывших в провизорные стационары.

- Мы готовы к любому варианту – и к стационарному размещению, и к помещению прибывших на домашний карантин, - заявил пресс-секретарь областного акимата Саят ЖУСУПОВ.

Известно, что отправка рабочих идет по согласованию с Министерством здравоохранения и составлен некий график. Предполагается, что власти регионов, куда прибывают вахтовые рабочие разработают алгоритм и примут решение по их дальнейшей судьбе.

По информации пресс-службы ДККТ, вахтовики, проживающие в Костанайской области, прибудут на поезде. У всех будут взяты анализы на месте. На выезде с месторождений граждан так же проверяют. После обследования будет принято решение. «В оперативном порядке», - сообщают пресс-службы акимата Костаная, ДККБТ и областного акимата.


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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Вахтовиков с месторождений компании...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.04.20 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас тут начнется :-)
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§ abaika95
Re: Вахтовиков с месторождений компании...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.04.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Щас тут начнется/




Тут это где?) У вас в Канаде?) Страшно
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* maxsaf
Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.04.20 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А вы их к нам хотите перебросить? Секундочку, щас статью перечитаю))
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§ abaika95
Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.04.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А вы их к нам хотите перебросить?/




Просто реплику вашу не понял,где тут?) У вас в Канаде это не тут это у вас) тут на форуме? А что тут начнется?)
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* maxsaf
Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6202
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.04.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

На форуме)) обсуждение новости начнется))
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§ abaika95
Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.04.20 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На форуме)) обсуждение новости начнется/




Аааа ну так и говорите)
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§ таноми52
Re: Вахтовиков с месторождений компании...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1725
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 26.04.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//...тредится там, несколько разняться//

С грамотностью у НГ всё хуже и хуже :-(
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§ abaika95
Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3806
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 26.04.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/С грамотностью у НГ всё хуже и хуже/



Устройтесь в НГ покажите класс верстки текста поздним вечером)
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* Muad Dib
Re: Вахтовиков с месторождений компании...
Muad Dib


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 24.04.19
Отправлено: 26.04.20 - 23:23
Комментарий удален модератором.
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* Pasha
Вахтовиков с месторождений компании "Тенгизшевройл" готовятся вернуть в Костанай
Pasha


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 26.04.20 - 23:37
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Нет. Число заболевших КВИ в регионе увеличивается, нужны самые жесткие меры.
 
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