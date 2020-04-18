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По факту несанкционированного размещения мусора вблизи села Ульяновское Костанайского района возбуждено уголовное дело

Галина КАТКОВА

18 апреля 2020, 17:09 |  Криминал

Информацию об этом в «НГ» направило ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного», она также размещена на странице объединения в «Одноклассниках». Центр занимается проблемой скандальной свалки по обращению сельчан.

Корреспонденты «НГ» недавно побывали на месте событий. Жителей поселка возмущает, что место, где ТОО «ЭкоТехСервис-2019» уже несколько месяцев размещает рудненские отходы, не оборудовано как полигон, мусор разлетается.

Представители ТОО заявляют, что полигон площадью 8, 5 га является действующим, будет огорожен в ближайшее время, зимой провести на нем такую работу было невозможно.

Обе стороны размещали видеоролики в соцсетях.

Общественное объединение обращалось в интересах ульяновцев в экологические ведомства, прокуратуру, полицию. Одно из обращений касалось ролика, в котором речь шла о намерении привлечь к уголовной ответственности человека, снявшего видео о выгрузке мусора рядом с Ульяновкой.

ЦЗПП 14 апреля направил запрос в полицию с просьбой предоставить информацию, поступало ли такое заявление в УП Рудного и ОП Костанайского района.

- Однако вместо этого пришло сообщение, что возбуждено уголовное дело по статье 332 части 1 УК РК - «Засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, а равно отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности… если эти деяния повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде или причинили вред здоровью человека», - говорится в сообщении ЦЗПП на странице в «Одноклассниках». - О начале досудебного расследования и регистрации уголовного дела в ЕРДР Центр защиты прав потребителей г. Рудного письменно проинформировал начальник отдела полиции Костанайского района Мухтар Жайлаубеков.

Фото из архива "НГ"
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