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Yorik
К вопросу о «Тобольском мыслителе»
Ольга Колоколова: заканчивая суммой вознаграждения С этим вроде понятно: 20 руб. - это вознаграждение за экспонат от музейной комиссии, а 50 руб. - это госпремия (с грамотой).
30.01.20 11:35
Lex
Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения
Ну блин, а не запускать их можно было в нашу область? Теперь и здесь будет зомбиленд. Куда ехать, кто знает? :lol:
30.01.20 11:29
Ольга Колоколова
К вопросу о «Тобольском мыслителе»
Прям детектив. Когда нашли? Когда сдали в музей? Источник: В откликах мы не стали менять ни даты, ни факты. Хотя противоречий в них хватает.Начиная от года находки и заканчивая суммой...
30.01.20 11:13
ViktorLap
Отдел ЖКХ в акимате Костаная возглавил 30-летний Наурзбай Мусин
Интерсно какое у этого нового хозяйственника образование?? Почему не спросили? И к чему в город областного значения таких молодых ставить? Не ЗаТоБыловка всетаки :lol: :lol:
30.01.20 11:06
Yorik
К вопросу о «Тобольском мыслителе»
в музейном акте приемки-сдачи № 23 от 25.06.1976 г а тут: В мае 1979 года человек нашел фигурку, ...в сентябре 1979 отнес в... Прям детектив. Когда нашли? Когда сдали в музей?
30.01.20 11:00
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Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

30 января 2020, 10:11 |  Государство

Управление здравоохранения Костанайской области совместно с пограничными службами разработало план мероприятий по выявлению заболевших коронавирусом нового типа. Пока подозрений на коронавирусную инфекцию в регионе не зарегистрировано.

Фото из архива "НГ"

- Мы уже получили списки прибывших в нашу область из Китая и два дня эти списки отрабатываем, - сообщила "НГ" вечером 29 января заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Для опроса прибывших у нас делаются обзвоны, подворные обходы по всей области. Спрашиваем, когда человек выехал из Китая и когда прибыл к нам. Инкубационный период коронавируса - 14 дней. Если человек прибыл, допустим, в декабре и сейчас чувствует себя хорошо, значит, инкубационный период давно прошел, он не заболел и безопасен для окружающих. Каждому, кого опросили, оставляем контакты медработников, которым они должны позвонить, если что-то начнет беспокоить. Если у человека появится температура, озноб, признаки ОРВИ, он должен сразу поставить в известность медиков. Сразу же к нему направится группа для госпитализации в инфекционное отделение. Они будут обязательно в одноразовых костюмах, масках и перчатках. В стационаре будет проводиться забор анализов, которые мы отправим в Алматы для вирусологического исследования, там в течение 1-2 дней определят штамм вируса.

Ежедневно списки прибывающих будут обновляться и тщательно прорабатываться. Бексултанова заверила, что поводов для паники нет.
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§ Lex
Re: Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 410
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 30.01.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну блин, а не запускать их можно было в нашу область? Теперь и здесь будет зомбиленд. Куда ехать, кто знает? :lol:
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Президент РК назвал провальной работу министров и акимов по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, но не стал объявлять выговоры за неисполнение его поручений. Считаете ли вы правильным такой стиль управления?
Да. Объявление выговора - неэффективный путь к достижению хороших результатов.
Да. Исполнителям нужно дать еще один шанс, а если не справятся, сразу уволить.
Да. Чиновники не выполнили поручение из-за объективных причин, хоть и старались.
Нет. Только регулярные наказания могут заставить чиновников нормально работать.
 
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