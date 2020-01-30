Всех приехавших в Костанайскую область из Китая опрашивают сотрудники управления здравоохранения

Управление здравоохранения Костанайской области совместно с пограничными службами разработало план мероприятий по выявлению заболевших коронавирусом нового типа. Пока подозрений на коронавирусную инфекцию в регионе не зарегистрировано.

Фото из архива "НГ"

- Мы уже получили списки прибывших в нашу область из Китая и два дня эти списки отрабатываем, - сообщила "НГ" вечером 29 января заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Для опроса прибывших у нас делаются обзвоны, подворные обходы по всей области. Спрашиваем, когда человек выехал из Китая и когда прибыл к нам. Инкубационный период коронавируса - 14 дней. Если человек прибыл, допустим, в декабре и сейчас чувствует себя хорошо, значит, инкубационный период давно прошел, он не заболел и безопасен для окружающих. Каждому, кого опросили, оставляем контакты медработников, которым они должны позвонить, если что-то начнет беспокоить. Если у человека появится температура, озноб, признаки ОРВИ, он должен сразу поставить в известность медиков. Сразу же к нему направится группа для госпитализации в инфекционное отделение. Они будут обязательно в одноразовых костюмах, масках и перчатках. В стационаре будет проводиться забор анализов, которые мы отправим в Алматы для вирусологического исследования, там в течение 1-2 дней определят штамм вируса.

Ежедневно списки прибывающих будут обновляться и тщательно прорабатываться. Бексултанова заверила, что поводов для паники нет.