СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране

Вылетевший из аэропорта Тегерана Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» со 180 пассажирами на борту разбился из-за «технических неполадок», сообщает "Новая газета" со ссылкой на иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA. Точную информацию о пострадавших они не приводят.

Фото : Mash

По словам пресс-секретаря аэропорта, самолет, летевший в Киев, упал между аэропортом (на юго-западе от Тегерана) и близлежайшим городом Паранд в 30 км от него. Пользователи соцсетей опубликовали кадры падения самолета, однако подтверждения достоверности кадров нет. Фотографии с места крушения также приводит агентство Tasnim.

Предположительно речь идет о самолете с номером UR-PSR: согласно данным трекингового ресурса Flightradar24, в последний раз судно передавало данные о своем местонахождение на окраине Паранда. Оно вылетело в 05:42 мск и перестало выходить на связь в 05:44. За несколько часов до этого Иран совершил ракетный обстрел двух американских баз в Ираке.

Tasnim: There are no indications of survivors from the Ukrainian plane crash https://t.co/L3F3bnxDVu pic.twitter.com/8JUZwU7eXr — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 8, 2020

#BREAKING: Boeing 737 passenger airplane, belonging to Ukraine International Airlines has crashed near Tehran’s Imam Khomeini airport. 180 passengers and crew were onboard pic.twitter.com/vknpGInUdC — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 8, 2020