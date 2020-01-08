СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
Вылетевший из аэропорта Тегерана Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» со 180 пассажирами на борту разбился из-за «технических неполадок», сообщает "Новая газета" со ссылкой на иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA. Точную информацию о пострадавших они не приводят.
Фото : Mash
По словам пресс-секретаря аэропорта, самолет, летевший в Киев, упал между аэропортом (на юго-западе от Тегерана) и близлежайшим городом Паранд в 30 км от него. Пользователи соцсетей опубликовали кадры падения самолета, однако подтверждения достоверности кадров нет. Фотографии с места крушения также приводит агентство Tasnim.
Предположительно речь идет о самолете с номером UR-PSR: согласно данным трекингового ресурса Flightradar24, в последний раз судно передавало данные о своем местонахождение на окраине Паранда. Оно вылетело в 05:42 мск и перестало выходить на связь в 05:44. За несколько часов до этого Иран совершил ракетный обстрел двух американских баз в Ираке.
Tasnim: There are no indications of survivors from the Ukrainian plane crash https://t.co/L3F3bnxDVu pic.twitter.com/8JUZwU7eXr— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 8, 2020
#BREAKING: Boeing 737 passenger airplane, belonging to Ukraine International Airlines has crashed near Tehran’s Imam Khomeini airport. 180 passengers and crew were onboard pic.twitter.com/vknpGInUdC— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 8, 2020
#BREAKING an Ukrainian plane carrying 180 passengers crashed close to Imam #Khomeini airport near #Tehran— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020
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