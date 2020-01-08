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Vit
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лимон: Удар в пах.
08.01.20 15:45
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
ACROS: Ну так и получается. Что гос больница по ОСМС автоматом тебя выгоняет, потому как не чем не может помочь. Что уже происходит практически везде и в 100% случаях. Отправляет в частную...
08.01.20 15:36
ACROS
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Почему предложения внесли в Администрацию Президента? Келейное рассмотрение вопроса. Там что сидят узкие специалисты разбирающие в социальных вопросах? А как же концепция "слышашего"...
08.01.20 15:22
alex_60
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
короче так. всего три уровня медобеспечения. три пакета. первый- гарантированный всем. второй - кто платит ОСМС. третий- то что не входит в два первых. третий уровень предоставляется платно или за...
08.01.20 15:15
Vit
Казахстанцам могут разрешить тратить пенсионные на лечение
Запутался уже. Я плачу налог. Пенсионный плюс новый ОСМС. Теперь что б вылечится, как я понял в случии сложных, мне уже не помогает мой ОСМС и нужно будет использовать пенс накопление. Так что ли?
08.01.20 15:03
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СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране

8 января 2020, 10:51 |  Происшествия

Вылетевший из аэропорта Тегерана Boeing 737 «Международных Авиалиний Украины» со 180 пассажирами на борту разбился из-за «технических неполадок», сообщает "Новая газета" со ссылкой на иранские агентства Fars, Tasnim и ISNA. Точную информацию о пострадавших они не приводят.

Фото : Mash 

По словам пресс-секретаря аэропорта, самолет, летевший в Киев, упал между аэропортом (на юго-западе от Тегерана) и близлежайшим городом Паранд в 30 км от него. Пользователи соцсетей опубликовали кадры падения самолета, однако подтверждения достоверности кадров нет. Фотографии с места крушения также приводит агентство Tasnim.

Предположительно речь идет о самолете с номером UR-PSR: согласно данным трекингового ресурса Flightradar24, в последний раз судно передавало данные о своем местонахождение на окраине Паранда. Оно вылетело в 05:42 мск и перестало выходить на связь в 05:44. За несколько часов до этого Иран совершил ракетный обстрел двух американских баз в Ираке.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут, что выживших нет. Капец начало года. :-(
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§ alex_60
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
unian.ua
//При крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели//
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§ abaika95
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 часа назад была новость на одном из пабликов специализирующихся на армейской теме,что после ракетных атак,истребители США были приведены в боевую готовность в Ливане и Ираке,патрулировали уже территорию.

Утверждать пока никто не утверждает но вопросы нехорошие уже посыпались
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§ директор пляжа
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 345
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.01.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас скажут что Иранцы сбили и снесут все к чертям! Оставят только нефтяные вышки. Случай напоминает происшествие с малазийским боингом, с уже мертвыми пассажирами на борту, который так тщательно расследовали и вроде как замяли.
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§ alex_60
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.01.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
unian.ua
//Арабское СМИ Al Hadath: украинский Боинг случайно сбили силы ПВО Ирана/
Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит дополнительной информации.//
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§ юля елиссева
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1496
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.01.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
с малазийским боингом, с уже мертвыми пассажирами на борту

приведи ссылку где это написано хоть с одного авторитетного СМИ
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§ abaika95
СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился в Иране
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2481
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.01.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какова вероятность того что такое событие как гибель лайнера по техническим причинам может произойти в регионе в котором за 8 часов до крушения были произведены ракетные пуски на территорию соседней страны а за 2 часа до крушения ВВС соседней страны вплотную начали подлетать к границам государства на территории которого произошло крушение самолёта? Вероятность крайне мала,но она все же есть
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§ Lex
Re: СМИ: украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 08.01.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
убого год начался. Людей жалко.
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Да. Накануне Нового года никто уже не работает, так почему бы не ввести это в закон?
Да. Выходной день позволит казахстанцам спокойно подготовиться к встрече Нового года.
Нет. В казахстанском календаре и так достаточно праздничных и выходных дней.
Нет. Лучше начать встречу Нового года в родном коллективе и продолжить в семье.
 
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