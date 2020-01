Казахстан: во сколько обходятся лидеры

В Управлении делами президента Казахстана и его подразделениях работают более 3 тысяч человек, а годовой бюджет этой структуры составляет свыше 87 млрд тенге или $224 млн (по курсу 390 тенге за $1). Это в полтора раза больше по сравнению с тем, что страна тратит на обеспечение «судебной защиты прав, свобод и законных интересов своих граждан».

О том, на что расходуются эти деньги, рассказывается в исследовании журналиста Джамили МАРИЧЕВОЙ, опубликованном на сайте cabar.asia.

Управление делами президента Казахстана отвечает за обеспечение деятельности главы государства, Елбасы (статус, законодательно закрепленный за первым президентом страны, Нурсултаном Назарбаевым), премьер-министра страны и других должностных лиц государственных органов. Когда пытаешься понять во сколько это все обходится бюджету республики, то вот что видишь на сайте Управления.

Раздел главного сайта Управления делами президента Казахстана с указанием бюджета

Как видите, информации по бюджету нет. Разделы «статистика» и «проделанная работа» тоже пусты.

Раздел главного сайта Управления Делами Президента Казахстана с указанием о проделанной работе





Раздел главного сайта Управления Делами Президента Казахстана с указанием статистики

Общее представление о расходах можно получить из затратной части республиканского бюджета на 2019 год (в редакции от 22.10.2019 за № 266-VI). Речь идет о сумме в 87,4 млрд тенге – это $224 млн.

Затратная часть республиканского бюджета РК на 2019 год

Для сравнения, Верховный суд Казахстана тратит 54 млрд тенге, что в долларах составляет 138,4 млн, на обеспечение «судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций».

Выдержка из республиканского бюджета на 2019 год

Так на что же Управление делами президента расходовало 87,4 млрд тенге в 2019 году?

Одно из самых больших подразделений Управления делами президента – это Дирекция административных зданий президента и правительства, где работает 1 790 человек. По официальным данным, дирекция обслуживает здания общей площадью в 370 561 кв. м., что сопоставимо с 50 футбольными полями: это резиденция президента Акорда, Дом правительства, Дом министерств (самое большое офисное здание в стране), Министерство финансов, Музей первого президента, административное здание Центральной избирательной комиссии.

Бюджета дирекции в открытом доступе нет, но о расходах за год можно судить по индикаторам, которые ежегодно публикуются на сайте gosreestr.kz. По данным за 2018 год, речь идет о сумме в 9,3 млрд тенге, что составляет $23,8 млн. Данные за 2019 год появятся в середине 2020 года, но эта цифра позволяет судить об уровне затрат дирекции.

И еще пара дирекций. Дирекция государственных резиденций отвечает за материально-техническое, социально-бытовое обеспечение деятельности президента страны и членов его семьи, а также других обслуживаемых лиц в порядке, установленном законодательством. Штат дирекции на 2018 год составил 439 человек, расходы – порядка 7 млрд тенге – $17,9 млн. Дирекция административных зданий в Алматы с бюджетом около 1 млрд тенге – $2,5 млн. Штат порядка 114 человек. По сути, речь идет об обслуживании одного здания в южной столице по адресу Назарбаева, 205.

Плюс ко всему, по данным того же gosreestr.kz, на Управление делами президента зарегистрировано 337 объектов недвижимости. Речь идет о домах и квартирах в столице страны Нур-Султане, включая земельные участки.

Например, в 2014 году Управление делами президента приобрело двенадцатиэтажный дом по проспекту Момышулы площадью 15,7 тысяч кв. м, где расположено более 90 квартир. Кроме того, в двух домах на проспекте Достыка – 41 квартира, на улице А-98 – 15 квартир, на Tилендиева – 15 квартир, на Жирентаева – 13 квартир, на Азирбаева – 9 квартир, и на Омарова – 6 квартир. И еще по разным адресам Нур-Султана – 38 квартир.

За «летний отдых» истеблишмента в Управлении делами президента отвечают ТJJ «Бурабай даму» и АJ «Отель «Алатау».

«Бурабай даму» отвечает за содержание объектов Управления делами президента в курортной зоне Боровое. На компанию зарегистрировано 57 объектов недвижимости, и штат – 77 человек. Расходная часть на 2018 год составила полмиллиарда тенге, что в иностранной валюте составляет – $1,2 млн.

А вот как описывает свою миссию АО «Отель «Алатау» на сайте Управления делами президента: «Миссия «Отель «Алатау» заключается в оказании услуг по организации отдыха и рекреации в отеле, находящемся в поселке Бельдиби города Анталья, Турецкой Республики лицам, являющимся резидентами и нерезидентами Республики Казахстан. Питание туристов производится по системе «все включено». В отеле, кроме основного ресторана, имеется пять ресторанов «a’la сarte» – это французский и итальянский рестораны, рыбный, турецкий ресторан, и ресторан-гриль. На сегодняшний день отель «Алатау», ежегодно подтверждая статус отеля пяти звезд, обеспечивает полноценный отдых и рекреацию лиц, пребывающих в отеле». При этом штат АО «Отель «Алатау» на 2018 год составляет всего 6 человек, а расходная часть свыше полумиллиарда тенге. Источником финансирования указан республиканский бюджет.





Фото отеля с официальной страницы в Intagram

Фото отеля с официальной страницы в Intagram

Еще одна большая статья расходов Управления делами президента – это Государственная авиакомпания «Беркут», штат которой составляет около 200 человек. Сколько приблизительно тратит на «особо важные полеты» (так официально обозначена деятельность компании), можно понять только по последним аудиторским отчетам. Так, по данным ТОО «АР-АУДИТ», что инспектировала «Беркут» в 2018 году, авиакомпания оказала Управлению по делам президента услуги на 8,6 млрд тенге ($22 млн).

Выдержка из аудиторского отчета ТОО «АР-АУДИТ»

В 2019 году эта цифра может оказать значительно выше, поскольку теперь «Беркут», помимо полетов действующего президента Казахстана, также обслуживает полеты бывшего президента Нурсултана Назарбаева, имеющего статус «первый президент Казахстана – Елбасы – «отец нации».

Около 3 млрд тенге ($7,7 млн) в год составляют расходы Автохозяйства Управления делами президента, где работает порядка 400 человек.

«На сегодняшний день предприятие располагает круглосуточной диспетчерской службой и комфортабельными легковыми автомобилями представительского, бизнес и эконом класса марки Mercedes, BMW, Toyota, Nissan, дежурными автомобилями марки Kia Optima, а также микроавтобусами и автобусами иностранного производства различной вместимости от 11 до 45 посадочных мест с литерными государственными номерами», – говорится на сайте Управления делами президента.

При этом точных данных о том сколько машин имеется в парке Автохозяйства нет. Но активы предприятия оценены в 6,2 млрд тенге. ($2 млн 418 тыс.). К тому же в республиканском бюджете на 2019 год было заложено еще 1,8 млрд тенге ($4,6 мky) на обновление парка автомашин.

Из крупных статей расходов также выделяются Акционерное Общество «Инженерно-технический центр» – порядка 2 млрд тенге ($5,1 млн) и национальный природный парк «Бурабай» – около 1 млрд тенге ($2,5 млн). Детский сад «Карлыгаш» – в районе 1,5 млрд тенге ($3,8 млн). Стоит отметить и финансирование Медицинского центра при Управлении делами президента на 2019 год, которое составляет 18,3 млрд тенге, это около $50 млн (цифра стоит отдельной строкой в республиканском бюджете). В этот Медцентр входит 9 организаций в Нур-Султане, Алматы, а также санаторий «Казахстан» в РФ (Кавказские минводы), и санаторий «Казахстан» в Кыргызстане, находящийся на озере Иссык-Куль.





Санаторий «Казахстан» в Ессентуках, фото booking.com

Так выглядят статьи расходов Управления делами президента, которые можно свести вручную через сбор тех данных, что есть в открытом доступе. При этом многие расходы, связанные с Акордой и правительством, идут отдельными строками в республиканском бюджете.

В частности, бюджет Администрации президента:

– 7,3 млрд тенге ($18,7 млн),

– Канцелярия премьер-министра – 2,5 млрд тенге ($6,4 млн),

– Канцелярия первого президента – 1,9 млрд тенге ($4,8 млн),

– Служба государственной охраны – 21,8 млрд тенге ($55,8 млн),

– Проведение государственной информационной политики – 728 млн тенге ($1,8 млн) и т.д.

Для четкого понимания масштабов цифр, отметим, что годовой бюджет Управления делами президента заметно превышает бюджет города Павлодара, который составляет 79,1 млрд тенге на 350 тысяч населения, что в долларах равно сумме в 202 миллиона. И бюджет города Актобе – 81,7 млрд тенге на 487 тысяч населения – $209 млн, а бюджет города Петропавловска превосходит в три раза – 27,1 млрд тенге на 218 тысяч населения – $69,4 млн.

*Фото на главной – akorda.kz

Данный материал подготовлен в рамках проекта «Giving Voice, Driving Change — from the Borderland to the Steppes Project»