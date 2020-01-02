Зачем високосному году еще один день?

Это и есть самая правильная и самая дорогая благотворительность, которая не от кошелька к кошельку, а от сердца к сердцу

Давным-давно, когда Новый год уникально пах апельсинами и разогревшейся у батареи парового отопления сосной, казалось, что все беды, проблемы и неурядицы остаются в прошлом, а под треск парфюмированных свечей и звон бокалов мы вступаем в светлое, ничем не запятнанное будущее. Которое, конечно, окажется куда счастливее, справедливее, и вообще, богаче на предмет сбычи мечт. И пусть потом все оказывалось не совсем так, главное же - надежда!

С возрастом надежды поосыпались, елки больше не пахнут так отчаянно, но по-прежнему даже самый закоренелый циник и отчаявшийся пессимист веху перехода из года в год блюдет, замечает и отмечает.

Наступивший год уже красуется своими двумя двадцатками, мы все устали от тостов и салатиков. Самое время - поговорить о планах. А они есть. Из принципиального - сохранить и развить все наши добрые и благотворительные проекты, начиная от «Нужных денег», в котором наши читатели регулярно помогают нуждающимся детям и инвалидам, и заканчивая фееричными «Письмами Деду Морозу», в которых исполняются желания детей. Разных: больных и здоровых, тех, чьи родители не могут себе позволить особых трат, и просто тех, чье письмо особенно сильно ущипнуло очередного неравнодушного человека. И он решил, что именно этот ребенок получит именно то, о чем он мечтал.

Мы только что закончили эту акцию и активно обсуждали в редакции, что времена тяжелые, цены растут, рекламы становится все меньше, трудно и предпринимателям. Но вот уровень добра в обществе остается неизменным. Причем человек человеку помогает не только по принципу «у меня много, отдам тому, у кого нет». У нас, например, в постоянных благотворителях - молодые и совсем небогатые семьи. А еще - женщина с мужем и ребенком-младшеклассником, которые сами живут в съемной квартире. А еще - пенсионерка, регулярно приносящая свои небольшие деньги, и всегда адресно, конкретному нуждающемуся человеку, с четким пониманием, почему она хочет помочь именно ему. Это и есть самая правильная и самая дорогая благотворительность, которая не от кошелька к кошельку, а от сердца к сердцу.

Мне кажутся дикими все попытки монетизировать благотворительность. Но помощь все больше становится бизнесом. Вновь в городе ходят молодые люди, активно собирающие пожертвования для больных детей. Дающим правильно бы знать, что содержание офиса, оплата труда «волонтеров» - все это за их счет.

Даже известные в области благотворительные проекты предполагают, что часть собранного уходит на оплату работы бухгалтера, руководителя проекта... А как вам нравится благотворительный магазин, вся благотворительность которого в том, что собранные бесплатно вещи... продаются?

Может, я отстала от жизни, и то, что меня шокирует, - вполне себе нормально, не знаю. Но мы в любом из своих проектов готовы просить для нуждающихся, но не для себя. И те, кто дает деньги «НГ», могут быть уверены, что ни тенге из них не пойдет на оплату нашей работы. Потому что благое творится бесплатно. На том стоим.

Не верю в мрачные предсказания, что, где високосный год, там - несчастья. Давайте будем считать, что от обычного 2020-й отличается только одним «лишним» днем. И даже не лишним, а дополнительным. И, значит, есть надежда, что добра в нем будет немного больше.