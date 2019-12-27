Усиление ветра и понижение температуры воздуха ожидают в ближайшие дни жителей Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области ожидается небольшой снег. Местами возможны метель и гололед.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу, 28 декабря, ночью будет -8...-13, местами 5 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем термометры покажут -5...-10, местами 2 градуса мороза. С воскресенья начнется понижение температуры. Ночью 29 декабря прогнозируем 10-15, местами 18 градусов ниже нуля, а днем -5...-10, местами -13 °С. В понедельник, 30 декабря, будет на несколько градусов холоднее: ночью 15-20, местами до 23 мороза. Днем мороз будет в пределах 10-15 градусов, но местами возможно понижение температуры до -18 °С.
Ветер по прогнозам синоптиков в субботу будет переменный, восточного и северо-восточного направлений, скорость его составит 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с. В воскресенье и понедельник нас ждет юго-западный ветер 9-14 м/с, периодически возможны временные усиления до 15-20 м/с.
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