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pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Тема одна. Трагедия. И в данном случае, будь я на Вашем месте, просто физически не смог бы нажимать скобку, пусть даже в общении с форумчанами.
27.12.19 17:05
abaika95
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Цитата-//Вы может быть частным бортом летаете?// Самым опасным способом) на индрайвере,или на автобусах,статистику не буду приводить) там вообще все плачевно...
27.12.19 16:57
Rexyn
Очередной порыв водопровода возле школы № 4 в Костанае
Как сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су", 26 декабря 2019 года в 15:00 часов авария на сетях водопровода была устранена и произвели полную подачу холодной воды. Дополнительно сообщаем,...
27.12.19 16:56
Змея Подколодная
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
Про теорию вероятности слышали?) А что по этому поводу говорит статистика? Какие самолеты валятся с неба чаще, старые или новые? Вы то сами с семьей на каком бы полетели самолете, старым или...
27.12.19 16:48
pro100tak
Названы предварительные причины падения самолета Bek Air
abaika95: Вот первые эксперты в авиастроении подошли) почему-то мой комментарий на такую реакцию удалили, хотя это был обычный, присущий простым смертным комментарий. Трагедия в стране, столько...
27.12.19 16:38
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Усиление ветра и понижение температуры воздуха ожидают в ближайшие дни жителей Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

27 декабря 2019, 16:31 |  Общество

 По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня на территории Костанайской области ожидается небольшой снег. Местами возможны метель и гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу, 28 декабря, ночью будет -8...-13, местами 5 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем термометры покажут -5...-10, местами 2 градуса мороза. С воскресенья начнется понижение температуры. Ночью 29 декабря прогнозируем 10-15, местами 18 градусов ниже нуля, а днем -5...-10, местами -13 °С. В понедельник, 30 декабря, будет на несколько градусов холоднее: ночью 15-20, местами до 23 мороза. Днем мороз будет в пределах 10-15 градусов, но местами возможно понижение температуры до -18 °С.

Ветер по прогнозам синоптиков в субботу будет переменный, восточного и северо-восточного направлений, скорость его составит 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с. В воскресенье и понедельник нас ждет юго-западный ветер 9-14 м/с, периодически возможны временные усиления до 15-20 м/с.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении декриминализировать статью 130 УК РК (клевета) и перевести ее в Кодекс об административных правонарушениях. Поддерживаете ли вы это решение?
1. Да. Наказанием за сказанные или написанные слова должен быть штраф, а не тюрьма.
2. Да. При условии, что штраф будет очень высоким - за клевету надо платить.
3. Нет. Защитить казахстанцев от потока клеветы может только уголовное наказание.
4. Нет. Дела о клевете должны рассматриваться только в рамках Гражданского кодекса.
 
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