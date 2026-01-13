Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила ввоза товаров, которые физические лица заказывают на зарубежных маркетплейсах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

Речь идет об интернет-покупках, совершаемых в странах, не входящих в Евразийский экономический союз, например в Китае, США или странах Европы.

Согласно принятым решениям, порог беспошлинного ввоза установлен на уровне 200 евро. Это означает, что покупки на сумму до 200 евро по-прежнему можно будет получать без уплаты таможенных пошлин и налогов.

Если стоимость заказа превышает 200 евро, покупателю придется заплатить таможенную пошлину в размере 5 процентов от всей стоимости покупки, а также НДС по действующей в стране ставке. При этом размер пошлины не может быть меньше одного евро за килограмм.

Для отдельных категорий товаров, включая автомобили, предусмотрены специальные ставки таможенных пошлин.

Какие товары не подпадут под упрощенное оформление

Также утвержден перечень товаров, которые будут декларироваться без применения упрощенной декларации электронной торговли.

В него вошли товары, не относящиеся к личному пользованию, в том числе солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель и игральные автоматы.

Отдельно указаны товары с разрешительным порядком ввоза и вывоза: оружие и боеприпасы, ископаемые кости животных, опасные отходы.

Кроме того, упрощения не распространяются на алкогольную и табачную продукцию, наличные денежные средства, воздушные и водные суда, а также отдельные виды транспортных средств и их шасси.

Ожидается, что новый порядок ввоза товаров внешней электронной торговли начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Что меняется для покупателей

Главное изменение касается дорогих покупок.

Если раньше при превышении лимита в 200 евро пошлина начислялась только на сумму превышения, то теперь налоги будут рассчитываться со всей стоимости заказа.

Проще говоря, заказ на 210 или 300 евро обойдется дороже, чем сейчас, даже если превышение лимита незначительное.

При этом весовой лимит, который действовал ранее, в новом порядке не применяется — учитывается только стоимость покупки.

Оформлением таких посылок будут заниматься службы доставки и операторы электронной торговли, а не сами покупатели.

Изменения касаются только заказов из стран, не входящих в ЕАЭС. Покупки на маркетплейсах, работающих внутри союза, под новые правила не подпадают.

Зачем ввели эти правила

Раньше интернет-покупки из-за рубежа оформлялись как товары для личного пользования. Этим пользовались не только обычные покупатели, но и те, кто завозил товары партиями для перепродажи, не платя налоги.

В результате государство недополучало доходы, а местные продавцы оказывались в менее выгодных условиях по сравнению с зарубежными маркетплейсами.

Новые правила вводят отдельную категорию — товары электронной торговли. Для них устанавливается понятный порядок: есть лимит, а при его превышении платятся пошлина и НДС.

Проще говоря, цель изменений — отделить личные покупки от коммерческих поставок и сократить серый импорт. При этом недорогие заказы для обычных покупателей по-прежнему остаются без пошлин.