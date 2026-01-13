О работе подведомственных учреждений 12 января на аппаратном совещании в акимате рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА. В работе некоторых - важные изменения.

Фото 2gis.kz

В Центре адаптации лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сейчас проживают 64 семьи, а всего за прошлый год услугами этого учреждения воспользовались 118 семей. Люди могут жить в этом учреждении до полугода.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- А в 2026 году этим центром смогут воспользоваться еще и жертвы бытового насилия, - сказала Акбопе Манатова. И пояснила: - Эта услуга в течение 6 лет оказывалась неправительственными организациями в рамках государственного социального заказа, но именно поэтому она не была непрерывной. (из-за сроков проведения процедуры госзакупок - «НГ»). И жертвам бытового насилия, оказавшимся в приюте, в последние месяцы года приходилось либо возвращаться к агрессору, либо искать съемную квартиру, зачастую не имея на то средств. В связи с чем было принято решение о выделении освободившихся комнат в центре для этих людей.

Еще одно учреждение, подведомственное отделу, - Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства. Предоставляет 42 койко-места со сроком проживания 1 год. При центре действует и отделение ночного пребывания.

Фото из архива "НГ"

- Туда обращаются лица, не желающие менять бродячий образ жизни. В отделении они могут переночевать. За 2025 год в этом центре прошли ресоциализацию 95 человек. Сейчас в нем проживают 35 человек, - отчиталась руководитель отдела, - в отделение ночного пребывания за 2025 год количество обращений составило 5 665, с начала этого года - 197.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поинтересовался: бывает ли, что центр пустует? Иногда звучит мнение, что он, возможно, и не нужен.

Манатова ответила: когда на улице тепло, обращений меньше, но услуги центра всегда востребованы.

- У вас есть проект, насколько я знаю, немного расширить его, улучшить, столовую там сделать. Я считаю, что там тоже наши люди, надо это учитывать, - заключил аким.

Третье учреждение - КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг» - силами социальных работников оказывает услуги на дому 645 жителям города, в числе которых одинокие престарелые, инвалиды.

На работу этих трех учреждений бюджет Костаная в прошлом году направил 809,6 млнтенге, которые были полностью освоены. В 2026 году на нужды центров заложено 928,3 млн тенге.