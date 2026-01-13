В Казахстане с 1 января 2026 года вырос размер обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), передаёт Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) напомнили, что в этом году размер ОПВР составил 3,5 процента от дохода работника. Именно такую сумму начальство должно отчислять за работника в ЕНПФ.

ОПВР увеличивается поэтапно с каждым годом. В прошлом году ставка составляла 2,5 процента, а в 2024 году - 1,5 процента.

Справка: ОПВР - это взносы, которые работодатель уплачивает за работника, дополнительно к его обязательным пенсионным взносам.

По плану в 2027 году размер взноса будет составлять 4,5 процента, в 2028 году - 5 процентов.

Кому положены ОПВР

С 1 января 2024 года работодатели в Казахстане обязаны перечислять за своих сотрудников пенсионные взносы — ОПВР — в ЕНПФ.

ОПВР предназначены для работников 1975 года рождения и моложе, у которых мало или нет стажа до 1998 года для получения солидарной пенсии. В итоге их пенсия будет состоять из трёх частей:

базовая – от государства,

накопительная – за счёт взносов работника,

условно-накопительная – за счёт взносов работодателя (ОПВР).

Работодатели не платят ОПВР за работников старше 1975 года рождения, пенсионеров, людей с инвалидностью 1–2-й группы, а также военнослужащих и приравненных к ним лиц. Контроль за уплатой осуществляет Комитет госдоходов Минфина.

Выплаты из ОПВР пожизненные. Однако при выезде на ПМЖ за границу или смене гражданства они прекращаются. При этом можно забрать только собственные накопительные взносы, а средства ОПВР остаются в ЕНПФ, так как они не принадлежат работнику и не наследуются. Взносы за ушедших из гражданства или умерших перераспределяются между участниками системы.

ОПВР могли упразднить

Год назад правительство Казахстана планировало упразднить социальный налог и ОПВР в связи с повышением ставки НДС. Тогда обсуждался сценарий, при котором НДС составил бы 20 процентов. Так, по словам вице-премьера Серика Жумангарина, можно было значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда.

Однако позднее представители правительства встретились с бизнесом, после чего заявили, что предложенная реформа в части отмены уплаты соцналога и ОПВР предпринимателями могла состояться при условии повышения ставки НДС до 20 процентов. Тогда у государства были бы доходы для покрытия социальных отчислений вместо работодателя. Но так как ставку НДС решили установить на уровне 16 процентов, социальные отчисления предложили оставить без изменения.

В свою очередь в Министерстве труда и соцзащиты населения подчеркнули, что перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.