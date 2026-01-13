В 2025 году казахстанцы чаще всего жаловались в Фонд социального медицинского страхования на некачественную медпомощь, отказы в лечении и проблемы с получением лекарств, передает Informburo.kz. Всего за год в фонд поступило 23 022 жалобы – на 4179 жалоб (или 15,3%) меньше, чем в 2024-м, сообщила пресс-служба организации.

Фото Depositphotos.com

Половину жалоб удалось закрыть сразу: доля обращений, которые заявители отозвали или которые решились "здесь и сейчас", выросла с 46,2% до 50,2%. Из 23 022 жалоб 11 578 отозвали либо урегулировали на месте службы поддержки пациентов и внутренней экспертизы медицинских организаций.

Чаще всего казахстанцы жаловались:

на некачественное оказание медицинской помощи – 8678 жалоб (37,7%);

на отказ в оказании медицинской помощи – 8520 (37%);

на отказ в выдаче лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС – 3210 (13,9%).

Всего за год через каналы обратной связи в систему соцмедстрахования поступило 701 115 обращений. В ФСМС уточнили, что большинство из них носило консультационный характер: людей интересовали порядок уплаты взносов в системе ОСМС, получение медицинских услуг и лекарственного обеспечения, оформление направлений и листков нетрудоспособности, а также изменения в перечнях услуг, льготных категориях и условиях оказания медпомощи.

"С начала запуска системы ОСМС в Фонде работают несколько каналов обратной связи – сайт msqory.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 и контакт-центр 1414. Все обращения находятся на контроле до полного разрешения", – сообщила заместитель председателя правления ФСМС Жулдыз Рамазанова.