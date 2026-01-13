Жители девятиэтажного дома № 25 по ул. Толстого уже месяц живут без лифтов. Причиной, по словам жильцов, стало повреждение электрокабеля во время дорожных работ. Восстанавливать его за свой счёт жителям дома приходится уже не в первый раз.

12 января корреспондент "НГ" встретился с жителями и председателем ОСИ дома.

Повредили и скрыли

Ровно месяц назад, 12 декабря, без света остались около 20 квартир из 68-ми. В этот же день перестали работать лифты в обоих подъездах.

- Мы выяснили, что пропала одна фаза. А лифты работают на трёх, - рассказал председатель ОСИ дома Олег САВЧЕНКОВ. - Электрик временно перекинул фазу, электричество удалось восстановить, но лифты так и не заработали.

Жители начали выяснять причину аварии. Узнали, что один из кабелей находился на аварийном отключении. Обратились в ТОО «ЭПК-forfait» и специализированную лабораторию.

- Кабель проложен под землёй, просто так повреждение не найдёшь. Лаборатория выявила два места повреждения - кабель сгорел возле муфты. Кроме того, установлено, что кабели были механически повреждены, - пояснил Савченков.

По словам председателя ОСИ, житель соседнего дома по ул. Сьянова, 16 сообщил ему, что во время реконструкции улицы трактором снимали грунт и зацепили оба кабеля.

- Этот факт скрыли. Один кабель был резервным и в итоге сгорел. На втором была содрана изоляция, но он продолжал работать до 12 декабря, пока не пропала фаза, - говорит Савченков.

В отделе ЖКХ сообщили, что реконструкцию ул. Сьянова выполняло ТОО «Арвис». Представители компании, по словам председателя ОСИ, факт повреждения признали, но ремонтировать кабель отказались.

- Они заявили, что кабеля якобы нет в проекте. Мы обратились в отдел архитектуры, подняли документы и выяснилось, что в планах города кабель указан. После этого подрядчик несколько дней не выходил на связь, - рассказывает Олег Савченков.

В итоге жильцы решили ремонтировать кабель за свой счёт.

"Боимся каждого отключения"

При повторной проверке выявилось третье место повреждения. Оказалось, что на электрическом лежит еще один кабель - от АО «Казахтелеком».

- Когда прокладывали связь в дом по адресу ул. Сьянова, 18, сняли изоляцию с нашего кабеля. Он продолжал работать, но при новых раскопках повредили и второй кабель. 8 января дом сутки сидел без света, - говорит председатель ОСИ.

Сотрудники «Казахтелекома» факт повреждения признали и 9 января сделали ремонт.

По словам жильцов, только одно место повреждения обошлось в 468 тысяч тенге - сюда вошли работы лаборатории, вскрытие грунта зимой и установка муфты. За второе место потребуется аналогичная сумма.

- В общей сложности восстановление кабеля выходит более чем в миллион тенге. При этом повреждали его не мы, - подчёркивает Савченков.

Ситуацию осложняет и статус кабеля: ТОО «ЭПК-forfait» не принимает его на баланс, а ОСИ утверждает, что кабель им официально никто не передавал - ни застройщик, ни прежняя обслуживающая организация.

Жильцы говорят, что за последние 5 лет кабель рвали три раза: при прокладке теплотрассы, во время реконструкции и других работ. НО раньше восстановление стоило около 120 тысяч тенге, а сейчас в разы дороже.

- Когда повреждают изоляцию, кабель может ещё работать, но туда попадает влага, и через полгода-год он снова выходит из строя, - поясняет председатель ОСИ.

Поэтому жители настаивают не на очередном ремонте, а на полной замене кабеля и подключении дома к ближайшей КТП.

- Моим родителям 80-85 лет, мы живём на шестом этаже. Им очень тяжело подниматься и спускаться, я буквально тащу маму на себе! - возмущается Молдир КЕРИБАЕВА. - А когда больше суток не было света, пожилым было особенно сложно.

Жильцы обратились к акиму Костаная, но обращение перенаправили в отдел жилищных отношений.

Лифты в обоих подъездах дома не работают уже больше месяца

- Там сказали, что это компетенция отдела ЖКХ. А у каждой организации 15 дней на ответ. Мы что, должны месяцами ждать, пока лифты не работают?! - возмущается Олег Савченков.

Направили обращение в прокуратуру.

- Мы не застройщики, мы покупали квартиры и нас никто не предупреждал о таких рисках. Мы боимся, что кабель снова выйдет из строя, а платить опять придётся нам, - говорит Наталья ФАХРУТДИНОВА.

Судиться с подрядчиком жители пока не готовы.

- Пока идут суды, мы будем пешком ходить. А сколько они продлятся? - говорит председатель ОСИ. - Сейчас ждём ответа от ЖКХ по подключению к КТП и замене кабеля. Говорят, что не хватает мощностей, но этот вопрос можно ведь решить при желании.

В телефонном разговоре с корреспондентом "НГ" в приемной ТОО "Арвис" пояснили, что руководство организации находится в отпуске до 21 января и прокомментировать ситуацию сможет только после этой даты.

"НГ" направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная.

