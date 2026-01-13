В Казахстане заявили о достижении 100-процентного доступа населения к питьевой воде. Об этом на совещании по вопросам водоснабжения и водоотведения сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Таким образом по информации местных исполнительных органов, на сегодня целевой показатель поручения Главы государства достигнут и обеспечен на 100 процентов полный охват всех населённых пунктов страны, включая 90 городов и 6 087 сельских населённых пунктов с населением 7,5 миллиона человек".

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что несмотря на заявленный полный охват, в регионах продолжают поступать жалобы на качество питьевой воды и перебои подачи.

Фото: primeminister.kz

"От жителей регионов регулярно поступают жалобы на качество питьевой воды, перебои подачи, изношенности сетей водоснабжения и затягивания сроков ремонтов и ввода в эксплуатацию.

Совсем недавно фиксировались жалобы жителей Уральска, Темиртау на качество воды".

По словам премьер-министра, в целом за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тысяч жалоб от населения по вопросам водоснабжения.

"Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне. Не принимаются меры по надлежащему обслуживанию новых сетей водоснабжения и водоотведения, а также не соблюдаются нормы качества питьевой воды".

Бектенов поручил акиматам осуществлять проверку по каждому обращению и принимать самые жесткие меры в отношении недобросовестных организаций.

Также премьер подчеркнул, что устаревшие сети, растущие потребности населения и строительство новых районов требуют модернизации систем, расширения охвата и повышения качества услуг. В этой работе регионам рекомендовано активнее использовать возможности Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Кроме того, премьер-министр отметил риск дефицита воды на вегетационный период 2026 года — по прогнозам, он может составить до 1 миллиарда кубометров. В связи с этим он поручил ускорить внедрение водосберегающих технологий, особенно в сельском хозяйстве, а также активизировать цифровизацию водной отрасли.

Отдельные поручения премьер-министра касаются контроля реализации проектов водоснабжения и водоотведения, своевременного финансирования, завершения реконструкции групповых водоводов, а также соблюдения лимитов водопользования при утверждении структуры посевных площадей влагоемких культур.