Минздрав обещает вскоре предоставить казахстанцам полный доступ к электронным паспортам здоровья. Система объединит сведения из государственных и частных клиник, чтобы пациенты могли видеть полную историю своего лечения в личном кабинете. Какие медицинские разделы станут доступны и когда именно запустят проект — в материале TengriHealth.

Фото:depositphotos.com

Что изменится в 2026 году

Сейчас сведения о каждом обращении в поликлинику или стационар фиксируют в медицинских информационных системах на уровне самих организаций. Затем они поступают в государственную базу данных Минздрава и отображаются в личном кабинете пациента.

Пока электронный паспорт здоровья на портале eGov отражает лишь небольшую долю информации о пациенте.

Как рассказал директор департамента развития электронного здравоохранения Минздрава Аскар Аргинбаев, в едином хранилище содержатся данные:

по стационарному и поликлиническому лечению;

службе крови;

скорой помощи;

по фактам рождения и смерти;

а также данные по назначениям лекарственных препаратов и их дозировкам.

"К сожалению, эти сведения не позволяют пациенту увидеть целостную картину своего здоровья", — отметил директор департамента.

Поэтому в 2026 году подход планируют изменить: электронный паспорт здоровья будет автоматически пополняться при каждом визите к врачу.

Помимо этого, подчеркнул эксперт, расширятся и сами разделы системы. Впервые в личном кабинете пациента появятся:

данные о вызовах скорой помощи;

информация об обращениях в центры крови;

более подробные сведения о вакцинации;

данные о беременности;

расширенная информация по лекарственной терапии.

А все имеющиеся разделы более детально дополнят. В перспективе в систему планируют также добавить медицинские изображения, такие как КТ и МРТ.

"Раньше эта информация не выходила за пределы медицинских организаций, потому что на республиканском уровне просто не было технических возможностей для хранения такого объёма данных. Государство не могло собирать и отображать в личных кабинетах пациентов огромные массивы медицинской информации. Но сейчас этот вопрос постепенно решают", — заверил директор департамента развития электронного здравоохранения.

Ключевым элементом новой системы он называет единое хранилище медицинских данных. То есть в эту базу входят сведения обо всех обращениях казахстанцев за медицинской помощью.

От сроков запуска до передачи данных: как будет работать система

В идеале получить полный доступ к электронным паспортам казахстанцы смогут уже в январе 2026 года, говорит Аскар Аргинбаев. Однако, как он подчеркнул, многое будет зависеть от готовности медицинских организаций, особенно частных, которые должны пернести данные из собственных информационных систем в единое хранилище.

"Структура базы готова. Сейчас основная работа связана именно с переносом и синхронизацией информации", — рассказал Аскар Аргинбаев.

Он также заверил, что в системе сохранятся все архивные данные, которые хранились в базах до этого. По его мнению, они будут полезны не только врачам при принятии клинических решений, но и аналитикам, а также самим пациентам для отслеживания динамики улучшения или ухудшения состояния здоровья.

"Помимо этого министерство работает над тем, чтобы закрепить обязанность частных медицинских организаций передавать все сведения о пациенте в государственное хранилище. Без этого невозможно сформировать стопроцентно полную картину", — уточнил он.

Эксперт пояснил, что бумажные документы планируют оцифровывать только в том случае, когда они действительно представляют ценность, чтобы не перегружать хранилище лишней информацией. В первую очередь в систему будут передавать данные, которые уже существуют в цифровом виде.