Охотился без лицензии - у жителя посёлка Карабалык изъяли туши кабана и косуль
Георгий ГОВОРОВ
Начато досудебное производство по ст. 337 УК РК (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с конфискацией имущества.
Фото предоставлено природоохранной полицией ДП КО
Как сообщил сегодня, 25 декабря, на брифинге начальник отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области Талгат АХМЕТОВ, в ходе ОПМ "Сайгак" при обыске дома 44-летнего жителя Карабалыка полицейские обнаружили и изъяли 4 головы и тушу дикого кабана, 6 голов и 2 туши сибирской косули.
Фото Георгия ГОВОРОВА
- Это не самый крупный факт браконьерства, - отметил Ахметов. - Подозреваемый ранее к ответственности не привлекался, сам он официально нигде не работает, самозанятый, содержит хозяйство, есть жена и дети. Во время обыска изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружьё и 60 патронов к нему 12-го калибра. Экспертам ещё предстоит определить сумму ущерба, но предварительно 1 голова может обойтись подозреваемому в 200 МРП (505 000 тенге).
Сезон охоты на дикого кабана и косулю в Костанайской области открыт с 7 сентября по 31 декабря. Для отстрела животных необходимо оформить лицензию, которой у карабалыкчанина не было.
С начала 2019 года в регионе выявлены 22 факта незаконной охоты, к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства привлечены более 700 человек.
Отдел природоохранной полиции был создан в октябре 2019 года. Подразделение оснащено четырьмя снегоходами, двумя автомобилями повышенной проходимости, рациями, спутниковыми телефонами и дроном.
- В Торгайском регионе, который расположен в зоне обитания сайги и других редких животных, действует специализированная оперативно-поисковая группа из 9 человек, - добавил Талгат Ахметов. - Группа выезжает на дежурство и патрулирование на 15 дней, после чего её сменяет другая. Браконьеры и скотокрады часто беспрепятственно пересекают границы областей, поэтому мы активно сотрудничаем с отделами природоохранной полиции в Карагандинской, Актюбинской и Акмолинской областях. Если у нас кто-то убил животных и вывез их за пределы области, мы сообщим коллегам и они примут меры к задержанию подозреваемых.
В предновогодний период полиция также провела рейды по пресечению и выявлению незаконной вырубки хвойных деревьев. С 17 декабря выявлено 2 таких факта. В Костанайском и Алтынсаринском районах изъяли 7 сосен, в отношении 33-х летнего и 16-летнего нарушителей составили материал по ч. 2 ст. 381-1 КоАП РК, им грозит наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (50 500 тенге).
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