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Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева

«По сути журналист Deutsche Welle спрашивала Токаева не про Украину»
12 декабря 2019, 08:40 |  Мнения

Высказывание президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА о Крыме в программе «Немцова. Интервью» на Deutsche Welle стало причиной международного скандала. Такой опытный дипломат, как Касым-Жомарт Кемелевич, наверняка должен был просчитать последствия своей фразы. Но он ответил именно так. Почему? Попробуем разобраться.

Вот что сказал Токаев:

- Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму.

Учитывая, что до сих пор руководство Казахстана комментировало события 2014 года крайне осторожно и даже расплывчато, такая конкретная формулировка сразу стала информационной бомбой, вызывав откровенную радость руководства Крыма, с одной стороны, и обещание МИД Украины представить демарш нашему МИДу, с другой. Поэтому советник президента РК Ерлан КАРИН счел необходимым заявить:

- В своем ответе президент Токаев не изменил официальной позиции нашей страны, не высказывался о статусе региона, поэтому бесполезно искать какие-то новые смыслы и другие значения в комментарии президента. Соответственно, нет повода для драматизации ситуации.

Как пояснил Карин, причина недоразумения - не в политике, а в лексике:

- То есть он (Токаев - авт.) не сказал, что он «не считает», или «не признает», или «отрицает», а именно – «не называет» эти события таковыми. Не надо быть профессиональным филологом, чтобы различать смысл слов «не называем» и «не считаем».

И тут с советником нельзя не согласиться. Если забыть об одном обстоятельстве - журналист Deutsche Welle Жанна НЕМЦОВА совсем не просила нашего президента дать оценку факту присоединения Крыма к России. Её вопрос был сформулирован так:

- Правительство Казахстана было напугано событиями в Украине, а именно аннексией Крыма и войной на востоке страны?

По сути автор программы, дочь убитого в центре Москвы оппозиционного политика, спрашивала не про Украину. Немцова хотела узнать, рассматривало ли руководство нашей страны такой сценарий: сначала в одном из регионов Казахстана появляются вежливые люди в камуфляже и захватывают стратегические объекты, а через месяц местные жители на референдуме заявляют, что хотят перейти в сопредельное государство вместе с территорией этого региона и всем, что на ней расположено. После чего этот айсберг сепаратизма откалывается от нашего большого ледника - либо мирно, как в Крыму, либо под канонаду, как в Донбасе.

И что же мог ответить на это наш президент, кроме филологических изысков? Отрицать, что такие мысли нет-нет да посещали головы наших первых лиц, было бы, наверно, наивно. А признать, что такой вариант рассматривался, - значит, заподозрить своих граждан в сепаратных настроениях, а руководство сопредельной страны в планах по их использованию (и граждан, и настроений) для своей выгоды. И Токаев сформулировал так:

- Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства.

Вот в чем коренное отличие нашей ситуации от украинской, поскольку там в мудрость и порядочность лидеров братской страны явно не верили. За что и поплатились. Ну а если эта вера подведёт наших руководителей, им можно будет утешиться советом Александра Сергеевича Пушкина: «Если жизнь тебя обманет, Не печалься, не сердись! В день уныния смирись: День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет; Настоящее уныло: Все мгновенно, все пройдет; Что пройдет, то будет мило».

Ну или, говоря словами нашего президента, «то, что произошло, то произошло».
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§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Формула Токаева
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3320
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украина говорит аннексия(захват), а наш говорит нельзя так говорить, слово мол нехорошое. Прямой намек что мы одобряем сие происшествие. Хохлы правильно возмутились.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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