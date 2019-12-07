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Николай ВОРОНИН: Опять бессмысленный шаг?

«Вот и получается: кругом воруют, а сажать некого - все свои»
7 декабря 2019, 09:08 |  Мнения

Поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных действительно нужны. Согласен, что каждый недисциплинированный подчиненный - это брак в работе начальника. Однако эти поправки, по моему мнению, результата не дадут.

Главная причина - в «мягких» формулировках поправок. Если вместо слов «обязан подать в отставку» написать «будет безоговорочно уволен», тогда эта поправка заработает. Ведь у нас «обязан» не означает, что будет сделано. Ну это же смешно, когда чиновнику, не подавшему в отставку, просто объявят выговор. Пообещал так больше не делать - и все.

А то обстоятельство, что эту отставку вышестоящий начальник имеет право и не принять? У нас ведь как. Государственные мужи обустраиваются аппаратом помощников, а туда попадают друзья, родственники: взяточники, нужные люди. Вот и получается: кругом воруют, а сажать некого - все свои. Вспомним хотя бы «большое акиматовское дело». Ведь кто осужден - начальник отдела акимата, заместители акима и сам аким. Известно, что существует классическая схема - как правило, взятку берут внизу, а потом передают наверх. Кто же будет принимать отставку своего «кормильца»?

Надо признать, что значительная часть наших чиновников - карьеристы. А люди карьеры - эгоистичные, энергичные и не обремененные совестью. Не зря мы частенько наблюдаем ракетный взлет ранее неизвестного чиновника. Он что, обладает многими скрытыми достоинствами? Обычно люди выдвигаются талантом, но случается, что и бездарностью можно выдвинуться. Может, потому наша власть и пронизана коррупцией насквозь.

Потому и нужен контроль, но контроль жесткий, а не то, что предлагается в поправках. Помнится, как уроженец Казахстана, экс-министр печати и информации России Михаил Полторанин заявлял: «Чиновников нельзя отпускать на беспривязное содержание. Это можно сравнить с тем, когда лошадей отпускают пастись без пут. Как те вытаптывают все поле, так и бесконтрольное чиновничество уничтожает всю идеологию и нравственность». Действительно, у многих чиновников мы наблюдаем капитуляцию собственной совести. Они вцепились зубами в государственный пирог и добровольно никогда не уйдут. У них развита вежливая хватка стальных когтей, но иногда они протягивают руку так далеко, что не успевают отдернуть ее назад и попадаются. Получается, что у наших чиновников есть только два пути - на выдвижение или в тюрьму.

Вообще эти поправки по бессмысленности напоминают мне ранее принятое положение о предупреждении бизнесу за месяц до его проверки. Ну что это дало? А то, что мы с завидной регулярностью читаем об массовых отравлениях. С начала 2019 года только в Алматы от некачественных продуктов, приобретенных в магазинах и на рынках, пострадали более 500 человек, 60% из них — дети. Да и в Костанае такое не редкость. А мы хотим полумерами победить коррупцию?

Так что победные заявления чиновников, что эти поправки являются новым витком в борьбе с коррупцией, по моему мнению, полный бред. Мы вроде и наступаем на нее с боем, но в бой не ввязываемся. У нас как бы такой принцип: главное в борьбе с коррупцией - не наломать дров, а аккуратно напилить. Чтобы победить коррупцию, нужно рубить топором ее корни, а не листья.
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