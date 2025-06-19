Из этих 88 возмещено менее 18 млн тенге. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил руководитель департамента экономических расследований по Костанайской области Тимур ХАСАНОВ.

И добавил:

- Мы инициируем объявление организаторов финпирамид международного уровня в розыск.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- Финансовые пирамиды - не просто преступная схема, а социальный вирус, который распространяется за счёт доверия и иллюзии «лёгких денег», – отметил Хасанов. - Это напрямую затрагивает безопасность и подрывает доверие к финансовым системам.

На сегодня у ДЭР 6 уголовных дел, зарегистрированных только в текущем году. Из них одно дошло до суда, второе в производстве, остальные переданы в другие органы по подследственности.

- Нас волнует то, что в эти схемы вовлекаются социально уязвимые слои населения, а также то, что всё чаще для маскировки своей деятельности организаторы используют зарубежные платформы и криптовалюту, - добавил глава ДЭР. - Кроме того, у нас существует спецподразделение, которое устанавливает с каких IP-адресов похищаются персональные данные граждан. Но наша работа - не только следственные действия: в январе в рамках общенационального нарратива «Закон и порядок» мы провели форум по финансовой безопасности среди студентов на более чем тысячу участников. Прошли семинары, лекции, тренинги и даже фитжитал-турнир, который объединил физическую и кибер-активность молодёжи.

Изображение сгенерировано нейросетью

Несмотря на ужесточение законодательства, в сфере микрофинансирования по-прежнему существуют риски, особенно в отношении теневых структур. По закону организация, которая желает выдавать займы, обязана соблюдать ограничения по эффективной годовой ставке - не выше 46% годовых. Это сделано для защиты заёмщиков от чрезмерной долговой нагрузки. Однако на практике часто бывает так, что займы берут у так называемых «частных инвесторов», чаще всего - через объявления в Instagram, OLX или в мессенджерах. У таких кредиторов нет лицензии, они навязывают кабальные условия, а ставки достигают 100–120% годовых и выше.

- Пенсионерка оформила заём якобы на 13 млн тенге. – приводит пример Тимур Хасанов. - Но на руки получила только 6 млн, остальная сумма была оформлена, как «начисленные проценты». При этом в залог была оставлена единственная квартира. Такие истории не единичны. Под удар попадают пенсионеры, малообеспеченные, бюджетники, одинокие женщины - те, кому чаще всего отказывают в банках. Все подобные действия квалифицируются как незаконное предпринимательство, отмывание преступных доходов, и влекут уголовную ответственность. В практике департамента есть дело, где преступные доходы легализовывались через фиктивное СТО: якобы велись работы по ремонту автомобилей, но по факту никакой деятельности не было. Так было отмыто больше 60 млн тенге. Сейчас по этому эпизоду наложен арест на имущество на сумму более 150 млн тенге, включая квартиры, автомобили и банковские счета.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

В 2025 году ДЭР зарегистрировал несколько уголовных дел в отношении незаконных МФО. Часть из них в стадии расследования, часть направлена в суд.

Хасанов дал несколько практических советов: проверять лицензии у компаний на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, не поддаваться на обещания «быстрых денег» и «лёгких кредитов».

- Это всегда ловушка, - подытожил руководитель ДЭР.