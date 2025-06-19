Камеры «EkinBoxSpotter» для контроля за скоростью и розыском установили в Костанайской области
Андрей СКИБА
С 23 июня в Тобыле (Костанайский район) в штатном режиме начинают функционировать пять стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений «EkinBoxSpotter». Новые технологии внедрены для повышения безопасности дорожного движения и усиления контроля за соблюдением скоростного режима.
Комплексы «EkinBoxSpotter» автоматически фиксируют превышение скорости транспортными средствами и передают информацию о нарушениях в административную базу данных. Помимо этого, системы оснащены доступом к базе данных «Розыск», что позволяет выявлять автомобили, находящиеся в розыске, а также машины, числящиеся за должниками по штрафам или принадлежащие лицам, лишённым права управления.
Комплексы установлены по следующим адресам:
1.автодорога между г.Костанай и г.Тобыл (до поворота на ул. Ленина);
2.автодорога KAZ03 "Астана-Костанай-гр.РФ", 554 км;
3.автодорога КР5 "Мамлютка-Костанай" (подъездная к г.Костанай);
4.ул. Тәуелсіздік (в районе ДК «Колос»);
5.автодорога КAZ23 "Костанай-Аулиеколь-Сурган", 5 км.
Внедрение системы «EkinBoxSpotter» направлено на профилактику правонарушений и повышение культуры поведения водителей на дорогах. Полиция Костанайской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области
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