С 23 июня в Тобыле (Костанайский район) в штатном режиме начинают функционировать пять стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений «EkinBoxSpotter». Новые технологии внедрены для повышения безопасности дорожного движения и усиления контроля за соблюдением скоростного режима.

Комплексы «EkinBoxSpotter» автоматически фиксируют превышение скорости транспортными средствами и передают информацию о нарушениях в административную базу данных. Помимо этого, системы оснащены доступом к базе данных «Розыск», что позволяет выявлять автомобили, находящиеся в розыске, а также машины, числящиеся за должниками по штрафам или принадлежащие лицам, лишённым права управления.



Комплексы установлены по следующим адресам:

1.автодорога между г.Костанай и г.Тобыл (до поворота на ул. Ленина);

2.автодорога KAZ03 "Астана-Костанай-гр.РФ", 554 км;

3.автодорога КР5 "Мамлютка-Костанай" (подъездная к г.Костанай);

4.ул. Тәуелсіздік (в районе ДК «Колос»);

5.автодорога КAZ23 "Костанай-Аулиеколь-Сурган", 5 км.



Внедрение системы «EkinBoxSpotter» направлено на профилактику правонарушений и повышение культуры поведения водителей на дорогах. Полиция Костанайской области призывает всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области