Мужчина узнал о наличии исполнительного производства и о задолженности по алиментам только после ареста его заработной платы.

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В 2016 году частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании алиментов с жителя Костаная в пользу его бывшей супруги на содержание общих детей - тогда 7-летней дочери и 10-летнего сына. Через два месяца женщина скончалась, детей стал воспитывать отец, с которым они и живут до сих пор. Однако исполнительное производство не прекратили и в течение девяти лет - с 2016 по 2025 год - ЧСИ исчислял задолженность по алиментам, которая к августу 2024 года превысила 2 млн тенге.

Мужчине заблокировали заработную плату, наложили аресты на его банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Это привело к серьёзным затруднениям в обеспечении семьи, включая несовершеннолетних детей. Должник узнал о задолженности только после ареста зарплаты.

- В связи с этим он обратился в суд с иском к ЧСИ, оспаривая постановление об определении задолженности и бездействие ЧСИ, выразившееся в непрекращении исполнительного производства. Он требовал признать действия незаконными, прекратить исполнительное производство и отменить все принятые в его рамках меры, - сообщает пресс-служба областного суда. - Суд, рассмотрев дело, указал, что смерть взыскательницы является безусловным основанием для прекращения исполнительного производства. У ЧСИ отсутствовали правовые основания для продолжения исполнительных действий, в связи с чем производство подлежит прекращению с отменой всех ограничений.

Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области удовлетворил иск в полном объёме. Решение подлежало немедленному исполнению.

Кроме того, в адрес Министерства юстиции и департамента юстиции Костанайской области суд вынес частное определение с требованием принять меры в отношении ЧСИ и предотвратить подобные случаи в будущем.

Апелляционная инстанция оставила судебные акты без изменений.