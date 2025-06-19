Во Вьетнаме, в городе Вунгтау, проходит молодежный чемпионат Азии по трем олимпийским видам борьбы - греко-римской, вольной и женской - среди спортсменов двух возрастных групп - до 23 лет и до 17 лет.

Призеры чемпионата Азии (U23) по греко-римской борьбе в категории до 97 кг (слева направо) И. Мациев (Казахстан), Н. Раймалы уулу (Кыргызстан) и Н. Нитеш (Индия) / Фото nstagram.com/wrestling_federation_kostanay

В чемпионате континента, который впервые проходит во Вьетнаме под эгидой Азиатской федерацией борьбы, принимают участие представители 20 стран.

Первыми в борьбу за награды континентального первенства вступили борцы греко-римского стиля в возрасте до 23 лет.

В составе сборной Казахстана в этом виде выступал воспитанник Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области и ДЮШОР имени В. Матвиенко Иусуф Мациев в весовой категории до 97 кг. В этом году Мациев завоевал в Караганде титул чемпиона Казахстана среди спортсменов до 23 лет, а также стал победителем Кубка РК среди мужчин.

Костанайский борец провел в Вунгтау три схватки, в которых одержал две победы над Нитешом Нитешом из Индии и Джавохиром Шодяровым из Узбекистана и, уступив ставшему чемпионом Азии Нурманбету Раймалы уулу из Кыргызстана, завоевал серебряную медаль.

Иусуф Мациев - серебряный призер молодежного чемпионата Азии (U23) по греко-римской борьбе / Фото uww.org

Всего же в греко-римской борьбе казахстанские борцы заняли шесть призовых мест: три первых, два вторых и одно третье.

Победителями чемпионата Азии (U23) в своих весовых категориях стали Исхар Курбаев (до 60 кг) из Жетысуской области, Багдат Сабаз (до 67 кг) из Астаны и Акжан Ыкыласов (до 77 кг) из Актобе.

Кроме Мациева, серебряную медаль завоевал Джохар Узаров из Шымкента, выступавший в самой тяжелой весовой категории - до 130 кг.

А обладателем бронзовой награды стал Диас Калтай из Жетысуской области, занявший третье место в весовой категории до 82 кг.

Чемпионат Азии среди борцов до 17 лет пройдет с 23 по 28 июня.