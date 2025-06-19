На торжественном открытии, которое прошло сегодня, 19 июня, аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ объяснил значимость спортивного центра:

- Мы открываем и даем второе дыхание самому известному центру спорта нашей области. Это старые "Трудовые резервы", откуда выходило очень много чемпионов. Здесь начинали тренироваться Александр Мирошниченко, здесь тренировался Жан Кособуцкий, братья Айтеновы. Мы надеемся, что спортивных достижений будет здесь ещё больше.

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Глава региона видит прямую связь между ростом числа чемпионов и количеством школ, в которых они тренируются:

- В течение трех лет по области построены 20 спортивных сооружений, ещё 3 будут построены до конца года. Принято решение о строительстве центра настольного тенниса, который также будет завершен в будущем году. В городе Тобол будет построен большой многофункциональный дворец спорта, который будет вмещать 3000 зрителей. Это будет многофункциональный для игровых видов спорта дворец спорта. Вот таких спортивных объектов по всей области должно быть, конечно же, больше. Количество объектов растет - должно количество достижений пропорционально расти у нашей области, я абсолютно в этом уверен.

- Особо важно отметить, что наша школа носит имя Кадырбека Оспанова, выдающегося педагога, судьи всесоюзной категории по баскетболу, отличника просвещения Каз. ССР, который посвятил всю свою жизнь развитию спорта, - подчеркнула ведущая.

- Изначально сумма была выделена в районе 800 млн, - сказал журналистам представитель подрядчика Аскар СУЛТАНГАЗИН. - Дальше проект заходил на корректировку, потому что, когда начали работу, крыша бассейна была в плачевном состоянии. Поэтому проект скорректировали до 1,5 млрд. Полностью сделали реконструкцию кровли, заменили фасад. Это спортобъект, поэтому здесь вентиляция должна быть в первую очередь, хорошая продуваемость. Соответственно, здесь полностью были поставлены новые рекуператоры вентиляции, новые пути вентиляции. Данное здание готово к любым видам спорта: гандбол, баскетбол, бокс, плавание, прыжки в воду. Установлен трамплин. Подъёмник для людей с инвалидностью погружает в воду и поднимает.

По словам Султангазина, дети смогут начать посещать ДЮСШ после летних каникул.

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