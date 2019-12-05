О новой системе проверки на плагиат рассказал глава МОН
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о внедрении в Казахстане новой системы проверки научных работ на плагиат, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото turaninfo.kz
"В этом году мы впервые внедрили систему антиплагиата Turnitin, сейчас применяем эту систему. Ввели соответствующие поправки в нормативные документы, и теперь все курсовые работы, все дипломные работы, магистерские, научные работы будут проходить проверку на антиплагиате через эту систему. У нас не будет возможности еще раз защищать или работать над темами, которые когда-то уже были защищены или рассмотрены.
В 2009 году была защищена диссертация, которая имела широкий резонанс в обществе, где все общество говорило о плагиате. Эту личность, которая обвинялась в плагиате, хорошо знаете, она написала заявление и сейчас не работает", - сказал Аймагамбетов на заседании в Сенате.
Ранее сенаторы обвинили вице-министра образования в плагиате при создании научной работы. После этого заявление на освобождение от должности подала вице-министр Фатима Жакыпова.
Turnitin - это американская коммерческая интернет-служба обнаружения плагиата.
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