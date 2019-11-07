Сенатор обвинил вице-министра образования в обмане

Сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Поводом для депутатского запроса послужили кампания по присоединению к региональным университетам педвузов и беспрецедентный плагиат-скандал, в котором замешан один из руководителей Министерства образования и науки. Уже больше месяца в отечественных СМИ, а теперь уже даже иностранными лицами и организациями обсуждается плагиат казахстанского вице-министра образования и науки.

Сейчас, когда факты использования чужих научных работ подтверждены уже двумя признанными в мире антиплагиатными системами, отрицание этого, используя ведомственный Национальный центр научно-технической экспертизы для введения в заблуждение казахстанского общества, является циничным попранием этического кодекса госслужащего", - заявил сенатор в запросе на имя премьер-министра.

По его словам, данный вице-министр сейчас занимается объединением педагогических вузов.

"Теперь эта сфера вообще оказалась под кураторством человека, уже дважды обманувшего общество - на публичной защите диссертации и в средствах массовой информации. Заместитель министра, нарушивший все существующие в высшей школе каноны, продолжает занимать свою должность и при этом проводить некие объединения вузов, которые грозят исчезновением школ в малых населенных пунктах", - указал депутат.

Речь идет о постановлении правительства от 11 октября 2019 года, по которому Таразский и Костанайский госпедуниверситеты путем слияния будут присоединены к региональным университетам.

"Речь идет о слиянии разных по своему качеству и назначению вузов. Зарплата преподавателей педвузов ниже, чем у тех же госуниверситетов. Присоединение педвузов к более конкурентоспособным университетам неизбежно приведет к "оптимизации" состава объединенного университета в основном за счет работников педвузов, и уже через пять лет произойдет существенное сокращение подготовки кадров педспециальностей. Во многих малых городах и сельских населенных пунктах и так не хватает учителей по многим дисциплинам, что является одной из причин нежелания их жителей оставаться там, где невозможно выучить своих детей. Таким образом, мы сами рукотворно увеличиваем усиление миграции в города", - пояснил в запросе Мамытбеков.

Сенатор попросил отменить постановление правительства о слиянии педвузов.

"Прошу наказать всех тех, кто инициировал данное постановление, вплоть до увольнения. Заставить уполномоченный орган принести извинения перед педагогами за полученный стресс. Избавить, наконец, научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром, ославившим их уже за пределами Казахстана", - заявил сенатор.

Спикер Сената Дарига Назарбаева пригласила министра образования и науки Асхата Аймагамбетова.

"Можно было бы ускорить рассмотрение этого вопроса. Пусть он непосредственно сам отвечает со своей командой на эти вопросы. Запрос направляйте как задумано, но что ждать целый месяц, они за месяц могут многое перекроить. Надо обсуждать. У меня у самой лично пока нет ясности в этом вопросе. Аргументы какие у министерства, надо смотреть", - заметила Назарбаева.

Подписи под депутатским запросом поставили сенаторы Едил Мамытбеков, Даурен Адильбеков, Михаил Бортник, Муратбай Жолдасбаев, Манап Кубенов, Алимжан Куртаев, Ерик Султанов, Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева.