Два государственных университета намерены объединить в Костанае
Евгений ШИБАРШИН
В правительстве готовится решение о слиянии Костанайского госуниверситета им. Ахмета Байтурсынова и Костайского педагогического университета им. Умирзака Султангазина.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА подтвердила, что коллективы этих вузов оповестили о подготовке такого решения.
Фото из архива "НГ"
- Постановление пока не принято, детали нам не известны, поэтому комментировать что-то по этому поводу не могу, - сказала корреспонденту «НГ» Алма Дощанова. – Но делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором глава государства сказал, что высших учебных заведений у нас много, а эффективность их работы оставляет желать лучшего.
Педагогический вуз в Костанае был образован в 1939 году. В 1992 году на его базе создали государственный университет, в составе которого факультеты по подготовке учителей были до 2004 года. Тогда в министерстве образования решили, что подготовку педагогов для школ нужно выделить в отдельное направление и создали в Казахстане 5 педвузов.
С 1 апреля 2004 года КГПИ приобрел самостоятельный статус, а 14 марта 2018 года он реорганизован в педагогический университет.
Будут ли после объединения КГУ и КГПУ проводиться какие-то сокращения пока неизвестно, но дублирования в перечне специальностей в этих вузах нет.
По словам Дощановой, проект по созданию мощных региональных государственных вузов будет реализовываться в четырех регионах республики.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 165
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
8 день без связи. Спасибо Билайну
Сергей_я: смысла ехать в офис тоже нет, офис отправит в техподдержку. Вот лучше пусть сотрудник совместно добьётся результата.
Два государственных университета намерены объединить в Костанае
Следующим шагом будет отделение от КГУ сельскохозяйственного института? И нафига это было делать в начале 2000-х? делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу...
Флуд и оффтопик (часть 4)
А ежегодная осенняя ярмарка, чем не новость? ;-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron: Конечно в Канадах У нас в городах есть, сын щас по студенческому катается - безлимит
Флуд и оффтопик (часть 4)
Все равно пятница скучная. Абайка, расскажите что-нибудь еще о себе, жизни своей.