Два государственных университета намерены объединить в Костанае

В правительстве готовится решение о слиянии Костанайского госуниверситета им. Ахмета Байтурсынова и Костайского педагогического университета им. Умирзака Султангазина.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА подтвердила, что коллективы этих вузов оповестили о подготовке такого решения.

Фото из архива "НГ"

- Постановление пока не принято, детали нам не известны, поэтому комментировать что-то по этому поводу не могу, - сказала корреспонденту «НГ» Алма Дощанова. – Но делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором глава государства сказал, что высших учебных заведений у нас много, а эффективность их работы оставляет желать лучшего.

Педагогический вуз в Костанае был образован в 1939 году. В 1992 году на его базе создали государственный университет, в составе которого факультеты по подготовке учителей были до 2004 года. Тогда в министерстве образования решили, что подготовку педагогов для школ нужно выделить в отдельное направление и создали в Казахстане 5 педвузов.

С 1 апреля 2004 года КГПИ приобрел самостоятельный статус, а 14 марта 2018 года он реорганизован в педагогический университет.

Будут ли после объединения КГУ и КГПУ проводиться какие-то сокращения пока неизвестно, но дублирования в перечне специальностей в этих вузах нет.

По словам Дощановой, проект по созданию мощных региональных государственных вузов будет реализовываться в четырех регионах республики.