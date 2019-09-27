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Два государственных университета намерены объединить в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

27 сентября 2019, 16:53 |  Государство

В правительстве готовится решение о слиянии Костанайского госуниверситета им. Ахмета Байтурсынова и Костайского педагогического университета им. Умирзака Султангазина.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Ректор КГУ Алма ДОЩАНОВА подтвердила, что коллективы этих вузов оповестили о подготовке такого решения.

Фото из архива "НГ"

- Постановление пока не принято, детали  нам не известны, поэтому комментировать что-то по этому поводу не могу, - сказала корреспонденту «НГ» Алма Дощанова. – Но делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором глава государства сказал, что высших учебных заведений у нас много, а эффективность их работы оставляет желать лучшего.

 

Педагогический вуз в Костанае был образован в 1939 году. В 1992 году на его базе создали государственный университет, в составе которого факультеты по подготовке учителей были до 2004 года. Тогда в министерстве образования решили, что подготовку педагогов для школ нужно выделить в отдельное направление и создали в Казахстане 5 педвузов.

С 1 апреля 2004 года КГПИ приобрел самостоятельный статус, а 14 марта 2018 года он реорганизован в педагогический университет.

Будут ли после объединения КГУ и КГПУ проводиться какие-то сокращения пока неизвестно, но дублирования в перечне специальностей в этих вузах нет.

По словам Дощановой, проект по созданию мощных региональных государственных вузов будет реализовываться в четырех регионах республики.
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* Victor Yang
Два государственных университета намерены объединить в Костанае
Victor Yang


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Сообщений: 11979
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.09.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следующим шагом будет отделение от КГУ сельскохозяйственного института? И нафига это было делать в начале 2000-х?
Цитата:
делается это в рамках исполнения Послания президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором глава государства сказал, что высших учебных заведений у нас много, а эффективность их работы оставляет желать лучшего. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36271#817699м

Это имитация исполнения, а не исполнение. Слишком формальный подход - напоминает комикс про робота из энциклопедии профессора Фортрана:


[Исправлено: Victor Yang, 27.09.2019 - 19:21]
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