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Обвиненную в плагиате вице-министра освободят от должности

8 ноября 2019, 08:51 |  Государство

Вице-министр МОН Фатима Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил советник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан, передает Tengrinews.kz

Фатима Жакыпова. Фото со страницы в facebook.com

"По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф. Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица", - написал Ерболат Мухамеджан в Facebook.

Отметим, ранее директор Департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40 процентов диссертации. 

 

Позже Жакыпова прокомментировала обвинения, назвав их "медиашантажом".

На днях сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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