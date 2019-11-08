Обвиненную в плагиате вице-министра освободят от должности

Вице-министр МОН Фатима Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил советник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан, передает Tengrinews.kz.

Фатима Жакыпова. Фото со страницы в facebook.com

"По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф. Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица", - написал Ерболат Мухамеджан в Facebook.

Отметим, ранее директор Департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40 процентов диссертации.

Позже Жакыпова прокомментировала обвинения, назвав их "медиашантажом".

На днях сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".