Обвиненную в плагиате вице-министра освободят от должности
Вице-министр МОН Фатима Жакыпова будет освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил советник министра образования и науки РК Ерболат Мухамеджан, передает Tengrinews.kz.
Фатима Жакыпова. Фото со страницы в facebook.com
"По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф. Н. Жакыповой сообщаем, что в связи с переходом на другую работу согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица", - написал Ерболат Мухамеджан в Facebook.
Отметим, ранее директор Департамента административной работы и государственных закупок МОН Анар Каирбекова заявила, что по результатам проверки на плагиат в работе вице-министра образования и науки Фатимы Жакыповой оригинальными являются только 40 процентов диссертации.
Позже Жакыпова прокомментировала обвинения, назвав их "медиашантажом".
На днях сенатор Едил Мамытбеков обвинил вице-министра образования и науки в обмане казахстанцев и попросил премьер-министра Аскара Мамина "избавить научное сообщество и систему высшего образования от позора работы с вице-министром".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 117
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Тот самый: скатайтесь в Алма-Ату и сравните. там с 2002-го что-то кардинально изменилось в этом отношении? Впрочем мне достаточно посетить Челябинскую область чтобы увидеть этот эффект и осознать...
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
На Форуме как положительный момент президентом РФ В.В.Путиным отмечено функционирование в Костанае филиала Челябинского государственного университета, цитирую: "В российских вузах обучаются...
Отменить роуминг в странах ЕАЭС предложил премьер-министр РК Мамин
Kairat stayer: Указал-же выше, что в Омске будет проходит Форум в ноябре текущего года. Один из рассматриваемых вопросов пропускные пункты по всей границе, в том числе касается пропускных пунктов...
Невеселый юбилей: 15 лет на час раньше
Butch: Поскольку я не фанат "жевания розовых носовых выделений" Да-да, понятно уже, понятно, что суровые мужыки глотают нежеванными ))) Butch: Добринцов намекнул уже Он о другом....
Суд прошел, но дело остается темным
Не вернут акции настоящим владельцам у которых методом шантажа и угроз забрали их, раз пошли грязные игры путем создания клонов навряд ли победят